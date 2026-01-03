Omicidio di Aurora Livoli: un peruviano con precedenti sotto inchiesta

L'omicidio di Aurora Livoli ha profondamente sconvolto la comunità locale, suscitando un'ondata di indignazione e tristezza. Un uomo di 56 anni è stato arrestato in relazione a questo crimine, portando a interrogativi su sicurezza e giustizia nella zona.

Il 20 dicembre, la tragica scoperta del corpo di Aurora Livoli, una giovane di 19 anni, ha scosso la comunità di Milano. Originaria di Roma e residente nella provincia di Latina, la ragazza è stata trovata priva di vita nel cortile di un condominio in via privata Paolo Paruta. Le indagini hanno subito preso una piega inquietante, portando all’identificazione di un sospetto.

Il sospetto arrestato

Le forze dell’ordine hanno fermato un uomo di 56 anni, di origine peruviana, il quale vantava un curriculum criminale con precedenti per violenza sessuale. Questo individuo, attualmente senza permesso di soggiorno, è stato arrestato dai Carabinieri del Nucleo Investigativo di Milano, non solo per l’omicidio di Aurora, ma anche per un altro crimine avvenuto pochi giorni prima.

Un’aggressione nella metropolitana

Il 28 dicembre, pochi minuti prima di un incontro con Aurora, un uomo ha aggredito una connazionale di 19 anni nella stazione della metropolitana M2 di Cimiano. Secondo le ricostruzioni, il sospetto ha sorpreso la giovane alle spalle, afferrandola e tentando di rubarle il telefono cellulare. Per impedirle di chiedere aiuto, le ha stretto il collo con un braccio e le ha coperto la bocca con l’altra mano. Fortunatamente, la ragazza è riuscita a divincolarsi e a recuperare il suo cellulare prima di essere soccorsa da alcuni passanti.

Le prove che incastrano il sospetto

Dopo l’aggressione, il 56enne è riuscito a fuggire, cercando di mescolarsi tra la folla. Ha persino cambiato il lato del suo giubbotto double face per non farsi riconoscere. Tuttavia, il suo tentativo non è durato a lungo. Gli investigatori, analizzando le immagini delle telecamere di sorveglianza della metropolitana, lo hanno identificato, individuando gravi indizi di colpevolezza nel caso dell’omicidio di Aurora Livoli.

Risultati dell’autopsia

Il giorno dell’arresto, il 30 dicembre, è stata avviata l’autopsia sul corpo di Aurora presso l’Istituto di medicina legale di piazzale Gorini. Solo dai risultati di questo esame si potrà stabilire la causa della morte della ragazza, se si sia trattato di omicidio o se ci siano state altre circostanze che l’hanno portata a una tragica fine.

Implicazioni e reazioni della comunità

La notizia dell’omicidio ha suscitato un forte sconcerto tra i residenti e le autorità locali. La comunità si interroga su come un individuo con un passato problematico possa essere coinvolto in reati così gravi. In risposta a questa situazione, le forze dell’ordine stanno intensificando le misure di sicurezza in città, raccogliendo testimonianze e prove per far luce sulla vicenda e garantire giustizia per Aurora e la sua famiglia.

Questa tragica storia rappresenta un monito: la sicurezza nelle città deve essere una priorità e ogni caso di violenza va affrontato con serietà. Le indagini proseguono, con l’auspicio che la verità emerga nel più breve tempo possibile.