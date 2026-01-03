Mattia Tordini si unisce ufficialmente all’Alcione Milano: tutti i dettagli del trasferimento

Mattia Tordini, attaccante talentuoso classe 2002, intraprende una nuova entusiasmante avventura con l'Alcione Milano dopo la sua esperienza al Lecco. Con abilità nel segnare e un'ottima visione di gioco, Tordini si prepara a lasciare il segno nel campionato.

Il Calcio Lecco 1912 ha ufficialmente annunciato la cessione del giovane attaccante Mattia Tordini all’Alcione Milano. Questo trasferimento segna un punto di svolta per il calciatore, che ha avuto un inizio di stagione complicato, trovandosi già al di fuori del progetto tecnico della squadra.

Arrivato al Lecco nel 2026, Tordini ha messo insieme un totale di 70 presenze e realizzato 8 gol durante la sua esperienza con i blucelesti. La società ha espresso gratitudine per il contributo del giocatore, augurandogli il meglio per il suo futuro, sia personale che professionale.

Il saluto di Tordini e il suo nuovo inizio

Mattia ha voluto salutare i tifosi e la sua ex squadra attraverso i social media, condividendo un emozionante video su Instagram che racchiude i suoi momenti migliori trascorsi in maglia bluceleste. Nel suo messaggio, ha sottolineato quanto sia stata significativa questa esperienza per lui, affermando: «È stata tutta vita».

Il percorso di Tordini

Il giovane talento, nato nel 2002, ha intrapreso la sua carriera professionistica con il Novara, prima di trasferirsi in riva al lago. La sua crescita nel calcio professionistico è stata costellata di sfide e opportunità, e ora, con il passaggio all’Alcione Milano, si apre un nuovo capitolo. La società milanese, attualmente impegnata nel girone A, ha visto in Tordini un elemento prezioso per rinforzare il proprio attacco.

Il calciomercato di Serie C: novità e movimenti

Il trasferimento di Tordini non è l’unica novità nel calciomercato di Serie C, che ha visto diverse operazioni rilevanti. Le squadre stanno cercando di rafforzare le proprie rose in vista della seconda parte della stagione 2026-2026. I movimenti di mercato sono sempre una fonte di grande interesse per tifosi e addetti ai lavori, con notizie che si susseguono in tempo reale.

Alcuni club, come il FC Südtirol e il Latina, hanno già ufficializzato cessioni e acquisti, dimostrando una strategia attiva per migliorare le proprie prestazioni. La Calcio Lecco, oltre alla partenza di Tordini, ha recentemente ceduto anche Marco Frigerio, centrocampista 24enne, al Südtirol.

Prospettive future

Il futuro di Tordini all’Alcione Milano appare promettente. La nuova squadra gli offrirà l’opportunità di mettersi in mostra e dimostrare il proprio valore in un contesto diverso. I tifosi dell’Alcione sperano che l’attaccante possa portare la sua energia e il suo talento per contribuire agli obiettivi della squadra. La sua esperienza con il Lecco, sebbene breve, sarà sicuramente un prezioso bagaglio da portare con sé.

Il passaggio di Mattia Tordini all’Alcione Milano rappresenta non solo un cambiamento nella carriera del giocatore, ma anche un’ulteriore evoluzione del panorama calcistico in Serie C, dove il mercato invernale continua a riservare sorprese e colpi di scena.