Il Milan sale in cima alla classifica grazie al gol di Leão contro il Cagliari

Il Milan dà il via al 2026 con una straordinaria vittoria contro il Cagliari, grazie al gol decisivo di Rafael Leão.

Il 2026 si apre con una nota positiva per il Milan, che conquista tre punti preziosi nella sfida contro il Cagliari grazie a un gol realizzato da Rafael Leão. Questo risultato consente ai rossoneri di posizionarsi temporaneamente al primo posto nella classifica di Serie A, in attesa delle partite delle dirette concorrenti, Inter e Napoli.

Un inizio di partita promettente

La gara, che ha avuto luogo nell’anticipo della 18ª giornata di campionato, ha visto il Cagliari partire con grande intensità. Già al secondo minuto, Palestra ha avuto l’opportunità di portare in vantaggio i sardi, ma il suo tiro non ha centrato la porta. Nonostante l’inizio vivace, le emozioni sono state poche nel primo tempo, con il Milan che ha risposto al 17° minuto con un tentativo di Loftus-Cheek, risultato impreciso.

Un primo tempo senza squilli

Il primo tempo si è sviluppato in un clima di equilibrio, con entrambe le formazioni che hanno faticato a creare occasioni pericolose. Il Cagliari ha mostrato una buona organizzazione difensiva, mentre il Milan cercava di trovare spazi per colpire. L’assenza di reti ha lasciato il pubblico con una certa tensione, in attesa di un secondo tempo che prometteva di essere più emozionante.

La svolta della partita

La ripresa ha portato subito una novità fondamentale. Al 50° minuto, il Milan ha finalmente rotto il ghiaccio, grazie a un assist di Rabiot per Leão, che ha scoccato un tiro preciso, battendo il portiere Caprile e siglando l’1-0 per i rossoneri. Questo gol ha sbloccato il match e ha dato nuova vitalità alla squadra di Allegri, che ha cominciato a gestire il possesso palla con maggiore sicurezza.

Gestione del vantaggio

Dopo aver segnato, il Milan ha mostrato grande maturità nel gestire il vantaggio. La squadra ha mantenuto il controllo della partita, limitando al minimo le offensive del Cagliari e concedendo poche occasioni agli avversari. L’88° minuto ha visto Pulisic sfiorare il raddoppio con un’azione personale, ma il suo tentativo non ha avuto successo.

Prospettive future

Con questa vittoria, il Milan si colloca in una posizione privilegiata in classifica, accrescendo la propria fiducia in vista delle prossime sfide. Il gol di Rafael Leão non rappresenta solo il primo del 2026, ma è un segnale forte della determinazione dei rossoneri nella corsa al titolo di Serie A. Mentre i tifosi festeggiano, la squadra è già proiettata verso il prossimo incontro, consapevole che ogni punto sarà fondamentale in questo campionato altamente competitivo.