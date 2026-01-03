Eventi della Befana ad Abbiategrasso: Tradizioni, Divertimento e Celebrazioni da Non Perdere

Non perdere gli imperdibili eventi della Befana ad Abbiategrasso! Scopri un affascinante mix di tradizione e divertimento, perfetto per adulti e bambini. Un'occasione unica per vivere la magia delle festività in una delle città più suggestive della Lombardia. Unisciti a noi per festeggiare e creare ricordi indimenticabili!

Nel cuore dell’inverno, la città di Abbiategrasso si prepara a celebrare la befana con eventi che promettono di divertire e coinvolgere tutta la comunità. Quest’anno, il 6 gennaio, due manifestazioni principali animeranno le strade, offrendo un’opportunità unica per festeggiare l’epifania in modo speciale.

Il corteo “In cammino con la stella”

Il primo evento, organizzato dagli Amici del Palio di San Pietro in collaborazione con il Corpo bandistico La Filarmonica, avrà luogo nel pomeriggio. Dalle 16:00 di martedì 6 gennaio, i partecipanti si raduneranno in Piazza San Pietro per dare il via a un festoso corteo che si snoderà verso Piazza Marconi.

Dettagli del corteo

Il corteo si caratterizzerà per la presenza di pastori con la stella, della Natività e dei Tre Re Magi, creando un’atmosfera magica e suggestiva. Al termine della sfilata, le autorità locali pronunceranno un breve discorso di saluto. Inoltre, per allietare i partecipanti, sarà offerta una merenda con dolci tipici fino a esaurimento scorte.

La tradizionale Befana in moto

Per chi cerca un’esperienza diversa, il Motoclub di Abbiategrasso organizza la già attesa Befana in moto. Questa iniziativa, giunta alla sua ventiseiesima edizione, è dedicata a tutti gli appassionati delle due ruote, anche in condizioni climatiche avverse. Il ritrovo è fissato per le 8:00 in Piazza Vittorio Veneto.

Programma della Befana in moto

La partenza è prevista alle 9:00, dopo una benedizione speciale da parte di don Stefano. Il percorso toccherà diversi punti significativi della città, tra cui il Parco dei Bersaglieri e la sede della Croce Azzurra. Al termine del giro, i partecipanti torneranno in piazza Vittorio Veneto, dove il gruppo La Cappelleta offrirà un gustoso piatto di polenta accompagnato da vin brulè. I proventi delle iscrizioni verranno devoluti in beneficenza ai Vigili del fuoco volontari di Abbiategrasso.

Un gesto di solidarietà

Il Motoclub ha dimostrato, ancora una volta, il suo impegno sociale. Recentemente, in occasione del Natale, ha donato 500 euro all’Anffas di Abbiategrasso, un’importante realtà che supporta persone con disabilità. I rappresentanti del motoclub hanno visitato il centro, portando dolciumi e un contributo economico utile a sostenere le spese per un nuovo Centro Diurno. Questo gesto ha suscitato entusiasmo tra i ragazzi del centro, che hanno potuto vivere un momento di gioia e condivisione.

La Befana ad Abbiategrasso rappresenta non solo un momento di festa, ma anche un’occasione per unire la comunità attorno a valori di solidarietà e tradizione. Partecipare al corteo o unirsi ai motociclisti offre opportunità speciali per tutti, rendendo questa Epifania un evento da non perdere.