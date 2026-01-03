Capodanno a Milano: Misure di Sicurezza Rafforzate per Festeggiamenti Sicuri e Sereni

Milano si prepara a festeggiare il Capodanno con un piano di sicurezza potenziato, volto a garantire una notte di festeggiamenti sicura e senza incidenti.

In occasione delle celebrazioni di Capodanno, Milano ha attuato un piano di sicurezza ben strutturato per gestire l’afflusso massiccio di persone nelle aree centrali e nei luoghi di ritrovo giovanile. La Polizia di Stato ha coordinato le operazioni con il supporto del Comitato provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica, con l’obiettivo di prevenire e reprimere eventuali atti criminosi.

Operazioni di controllo e identificazione

Durante la notte di San Silvestro, una vasta schiera di agenti, inclusi quelli della Squadra Mobile e dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico, ha vigilato su piazza Duomo e nelle zone circostanti, epicentro dei festeggiamenti. Sono state effettuate circa 270 identificazioni, prevalentemente di cittadini stranieri con precedenti penali. In particolare, dieci persone sono state accompagnate in Questura per accertamenti più approfonditi.

Attività di prevenzione e indagini

Il piano di sicurezza ha condotto all’apertura di indagini su cinque individui per reati vari. Tra questi, si segnalano la detenzione di sostanze stupefacenti e il porto abusivo di armi. Un caso significativo riguarda un diciottenne italiano trovato in possesso di un coltello da cucina, marijuana e bombole di protossido di azoto. Inoltre, altri due giovani sono stati sorpresi con armi e spray urticanti, mentre un cittadino marocchino è stato indagato per resistenza a pubblico ufficiale.

Arresti e violenze durante i festeggiamenti

Nonostante le misure di sicurezza, la notte ha registrato episodi di violenza. Poco dopo la mezzanotte, in piazza Diaz, gli agenti hanno arrestato due uomini marocchini, di 30 e 21 anni, per rapina aggravata ai danni di un connazionale. La vittima, aggredita con un coltello e cocci di bottiglia, ha riportato lesioni giudicate guaribili in quindici giorni. Gli arrestati, ancora macchiati di sangue, sono stati condotti al carcere di San Vittore.

Altri arresti significativi

In un ulteriore intervento, gli agenti del Commissariato Comasina, in collaborazione con il Commissariato Garibaldi Venezia, hanno arrestato un egiziano di 19 anni e un italiano di 20 per tentata rapina aggravata e lesioni. I due, insieme a complici non identificati, hanno cercato di derubare una vittima, colpendola con calci e pugni prima dell’arrivo delle forze dell’ordine. Inoltre, un romeno di 41 anni è stato arrestato per possesso di un documento di espatrio contraffatto.

Furti e tentativi di scasso

Nelle prime ore del mattino, le volanti dell’Ufficio Prevenzione Generale hanno arrestato tre georgiani, di età compresa tra i 25 e i 45 anni, per tentato furto in appartamento in concorso. I malfattori erano riusciti a disattivare un allarme e tentavano di forzare una cassaforte con una fiamma ossidrica.

Queste operazioni evidenziano l’impegno delle forze dell’ordine milanesi nel garantire la sicurezza pubblica durante eventi di grande richiamo come il Capodanno. In tali occasioni, si registra un elevato afflusso di persone e un conseguente aumento del rischio di atti illeciti. La collaborazione tra polizia e comunità risulta fondamentale per mantenere la tranquillità e la sicurezza durante le festività.