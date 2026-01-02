Virtus Bologna vs Olimpia Milano: Sfida Cruciale per la Qualificazione in Eurolega

Il derby tricolore tra Virtus Bologna e Olimpia Milano si preannuncia ricco di emozioni e rappresenta una sfida cruciale per la classifica del campionato.

Il 2026 inizia con un evento imperdibile per gli appassionati di basket: il derby tra Virtus Bologna e Olimpia Milano si svolgerà presso la Virtus Arena domani sera, con palla a due fissata per le 20:30. Questa sfida segna la diciannovesima giornata della regular season di Eurolega e rappresenta l’ultimo incontro del girone di andata, un momento cruciale per entrambe le squadre.

Le aspettative per Virtus Bologna

Le V-nere di Bologna arrivano a questo incontro con la necessità di riscattarsi, dopo aver subito due sconfitte consecutive: la prima contro la Stella Rossa di Belgrado (90-89) e la seconda contro l’Olympiacos Pireo (94-97). Nonostante una rimonta eroica nel quarto quarto contro la squadra ateniese, culminata in un recupero dal -20, i bolognesi non sono riusciti a concretizzare il loro sforzo, fermandosi a pochi punti dalla vittoria.

Le sfide offensive e le assenze

Attualmente, il record della Virtus è di 8-10 e la squadra si trova in una posizione delicata. Il coach Dusko Ivanovic affronterà questa partita senza il giocatore Carsen Edwards, infortunato durante il match contro l’Olympiacos. In questo contesto, Luca Vildoza e Matt Morgan dovranno assumere un ruolo di leadership, supportati da Derrick Alston Jr. e Saliou Niang, mentre ‘Momo’ Diouf si prepara a dominare nel pitturato.

Olimpia Milano in cerca di riscatto

Dall’altra parte del campo, l’Olimpia Milano ha necessità di riscatto. Dopo aver subito due sconfitte, contro il Fenerbahce Istanbul (72-87) e il Dubai Basketball (99-92), la squadra meneghina occupa l’undicesima posizione con un record di 9-9. Sebbene queste perdite non abbiano compromesso completamente la loro classifica, è essenziale per i milanesi ritrovare la vittoria.

Le stelle in campo

Il coach Peppe Poeta punterà sulla coppia formata da Shavon Shields e Zach LeDay, che si sono dimostrati costantemente in grado di portare punti decisivi. Inoltre, Josh Nebo sta recuperando la forma migliore, mentre Marko Guduric, MVP delle ultime finali di Eurolega vinte con il Fenerbahce, sta lentamente integrandosi negli schemi offensivi della squadra. A completare il roster ci sono Devin Booker e Armoni Brooks, pronti a colpire da ogni posizione.

Dove seguire il match

Per coloro che desiderano seguire il derby, l’incontro tra Virtus Bologna e Olimpia Milano sarà trasmesso in diretta sia in televisione che in streaming. Questa partita rappresenta uno dei confronti più attesi della stagione di Eurolega. Non è solo un match tra due storiche rivali, ma anche un’occasione per entrambe le squadre di migliorare la propria posizione in classifica e dimostrare il proprio valore sul campo.

Il derby in Eurolega si preannuncia come una battaglia emozionante, ricca di colpi di scena. Entrambe le squadre sono determinate a conquistare la vittoria e il rispetto dei propri tifosi. Questa sarà un’esperienza indimenticabile.