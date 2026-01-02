Uomo Sotto Indagine per l’Omicidio di Aurora Livoli a Milano: Ultime Notizie

Un uomo di 56 anni è attualmente sotto inchiesta per l'omicidio di Aurora Livoli, una giovane di 19 anni, il cui corpo è stato rinvenuto a Milano.

Il tragico caso di Aurora Livoli, la giovane di 19 anni il cui corpo è stato rinvenuto in un cortile di Milano, ha preso una piega drammatica. Le indagini condotte dai Carabinieri del Nucleo Investigativo hanno portato all’identificazione di un 56enne peruviano, già in carcere per un altro crimine, come sospettato dell’omicidio della ragazza.

Aurora, originaria di Roma e residente in provincia di Latina, era scomparsa il 4 novembre. La sua vita è stata tragicamente interrotta il 20 dicembre, quando il suo corpo è stato scoperto in via privata Paolo Paruta. Gli investigatori stanno ora cercando di ricostruire gli eventi che hanno portato alla sua morte.

Il profilo dell’indagato

Il principale sospettato, già noto alle forze dell’ordine per precedenti penali che includono violenza sessuale, è risultato irregolare sul territorio italiano. Il suo arresto è avvenuto in seguito ad un episodio di tentata rapina avvenuto il 28 dicembre, a pochi giorni dal rinvenimento del corpo di Aurora. In quella circostanza, l’indagato ha aggredito una giovane donna alla fermata della metro di Cimiano.

Dettagli dell’aggressione

Secondo le testimonianze, l’uomo avrebbe sorpreso la vittima alle spalle, afferrandola per il collo e coprendole la bocca per impedirle di chiedere aiuto. Mentre la stava trascinando in un angolo, la giovane è riuscita a liberarsi e a recuperare il suo cellulare grazie all’arrivo di un treno. È stata poi soccorsa da alcuni passanti, mentre il sospettato è riuscito a dileguarsi tra la folla.

Le indagini e le prove

Le indagini sull’omicidio di Aurora sono state accelerate dalle immagini delle telecamere di sorveglianza. Queste hanno immortalato il momento in cui Aurora e l’indagato entrano nel cortile, seguito dall’uscita di quest’ultimo da solo alcune ore dopo. I filmati hanno suscitato sospetti, portando gli inquirenti a concentrarsi su di lui.

Autopsia e dettagli sul decesso

In queste ore, l’autopsia sul corpo di Aurora è in corso presso l’Istituto di medicina legale di piazzale Gorini. I risultati saranno fondamentali per determinare le cause della sua morte. I primi riscontri hanno evidenziato lividi compatibili con strangolamento e altre ferite sul corpo, che hanno portato a considerare l’ipotesi di omicidio. Le condizioni in cui è stato trovato il corpo, coperto in modo approssimativo, sollevano ulteriori interrogativi.

Il pubblico ministero Antonio Pansa ha avviato un’inchiesta formale, e le indagini continuano a fare luce su questo caso estremamente delicato. La comunità è scossa da questo cruento evento, che richiede risposte rapide e giustizia per la giovane vita spezzata.