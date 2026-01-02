Morte di Aurora Livoli a Milano: ultime notizie e dettagli sulle indagini

Indagini attive sulla morte di Aurora Livoli, una giovane di 19 anni rinvenuta senza vita a Milano.

La tragica morte di Aurora Livoli, una ragazza di soli 19 anni, ha scosso Milano. Il suo corpo è stato rinvenuto la mattina del 29 dicembre nel cortile di un condominio in via Paruta, una zona periferica della città. A scoprire il cadavere è stato il custode dell’edificio, il quale ha trovato la giovane stesa a terra, in una posizione che ha subito sollevato interrogativi. Senza documenti, telefono e effetti personali, inizialmente è stato difficile identificarla.

Le indagini hanno preso una piega decisiva grazie all’analisi delle registrazioni delle telecamere di sorveglianza. Le immagini hanno rivelato che Aurora era stata vista camminare tranquillamente poco prima della sua morte, seguita da un uomo misterioso che potrebbe avere un ruolo cruciale nella vicenda.

Scoperte e indagini in corso

La scena del crimine ha suscitato una serie di domande. La giovane era priva di indumenti intimi e presentava segni sospetti sul collo, che potrebbero suggerire un possibile strangolamento. Questi dettagli saranno esaminati con attenzione durante l’autopsia prevista per il 2 gennaio. Gli investigatori sperano che questo esame possa fornire indizi chiari sulle cause del decesso.

Il misterioso uomo ripreso dalle telecamere

Le telecamere di sorveglianza hanno immortalato l’uomo che era con Aurora poco prima della sua morte. Descritto come un individuo alto, magro, con un giubbotto scuro e capelli ricci, quest’uomo appare in un secondo video circa un’ora dopo, stavolta da solo. La sua identificazione è fondamentale per comprendere le ultime ore di vita della giovane.

La vita di Aurora e il suo allontanamento

Aurora era originaria di Roma e viveva a Fondi, in provincia di Latina, con la sua famiglia adottiva. Dopo aver conseguito il diploma all’Itis Pacinotti, si era iscritta all’università, ma aveva deciso di allontanarsi da casa il 4 novembre. Il contatto con la sua famiglia era diventato sporadico, con l’ultimo messaggio risalente al 26 novembre. I genitori hanno dichiarato che non era la prima volta che la ragazza si allontanava, ma questa volta la situazione era distinta, spingendo la famiglia a denunciare la sua scomparsa.

Identificazione e indagini approfondite

Solo dopo la diffusione delle immagini delle telecamere di sicurezza è stata possibile l’identificazione di Aurora, grazie al riconoscimento da parte dei genitori. L’assenza di documenti e di un telefono ha complicato ulteriormente le indagini. Tuttavia, il cellulare della ragazza, ancora non rintracciato, potrebbe fornire informazioni preziose sulle sue ultime interazioni e spostamenti.

Gli investigatori del Nucleo investigativo del Comando provinciale di Milano, coordinati dal pm Antonio Pansa, stanno cercando di ricostruire la vita di Aurora negli ultimi mesi, per capire come abbia trascorso questo periodo senza risorse economiche e con chi si sia relazionata.

Questa tragica vicenda ha suscitato una profonda emozione nella comunità milanese, ponendo l’accento sulla vulnerabilità delle giovani donne e sull’importanza di garantire la loro sicurezza. Mentre le indagini proseguono, ci si aspetta che emergano ulteriori dettagli che possano chiarire le circostanze della morte di Aurora Livoli, per portare giustizia e risposte a una famiglia distrutta dal dolore.