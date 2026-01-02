La misteriosa scomparsa di Roberto Martegani: l’imprenditore che ha lasciato un segno indelebile a San Giorgio su Legnano

La comunità di San Giorgio su Legnano è in lutto per la scomparsa di Roberto Martegani, un imprenditore stimato che ha dedicato la sua vita al lavoro e alla famiglia. La sua passione e il suo impegno hanno lasciato un segno indelebile nel cuore di tutti coloro che lo hanno conosciuto.

Il giorno di Capodanno, una triste notizia ha scosso la comunità di San Giorgio su Legnano: è venuto a mancare Roberto Martegani, un imprenditore di 67 anni molto rispettato e amato. La sua azienda, che porta il suo nome, si è affermata nel settore degli impianti idrotermosanitari, contribuendo in modo significativo all’economia locale e diventando un punto di riferimento per molti cittadini.

Un imprenditore con una grande passione

Martegani ha fondato la sua azienda con l’intento di offrire un servizio di qualità e professionalità. La sua dedizione al lavoro e l’impegno nella progettazione e installazione di sistemi idraulici e termici gli hanno consentito di costruire una reputazione solida nel territorio. La sua capacità di ascoltare i clienti e di affrontare le sfide con determinazione lo ha reso un imprenditore stimato da tutti.

Impatto sulla comunità

Oltre alla sua attività imprenditoriale, Roberto era noto per il suo impegno attivo nella vita sociale e culturale di San Giorgio su Legnano. Ha partecipato a numerose iniziative promosse dalla Pro Loco, condividendo momenti di gioia e discussione con molti concittadini. La sua scomparsa lascia un vuoto incolmabile per coloro che lo hanno conosciuto e apprezzato.

Un ricordo affettuoso

I familiari di Roberto, tra cui la moglie Marzia e le figlie Mara e Dana, lo ricorderanno con affetto. I funerali si svolgeranno domani, sabato 3 gennaio 2026, alle 14.30 nella chiesa parrocchiale di San Giorgio su Legnano, con il Rosario che precederà la celebrazione. La salma di Martegani è attualmente presso la casa funeraria Athena di Parabiago, dove amici e conoscenti possono rendere omaggio.

Le parole di chi lo ha conosciuto

La comunità ha espresso il proprio dolore attraverso messaggi toccanti e ricordi condivisi. La Pro Loco ha sottolineato l’importanza di Roberto nella loro vita associativa, ricordando le sue frasi divertenti e il suo approccio genuino a ogni attività. “Ogni cosa che faceva era con il cuore”, hanno dichiarato, evidenziando così la sua passione per il lavoro e per le relazioni umane.

La perdita di Roberto Martegani rappresenta un grande motivo di tristezza per tutti. La sua eredità rimarrà viva nei cuori di coloro che hanno avuto la fortuna di conoscerlo e di lavorare al suo fianco. La comunità di San Giorgio su Legnano lo ricorderà come un imprenditore capace di coniugare professionalità e calore umano, lasciando un segno indelebile nella storia locale.