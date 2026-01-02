Elezioni e Innovazione nell’Associazione Italiana Acquisti e Supply Management: Verso un Futuro Sostenibile

Scopri il rinnovamento della leadership nell'Associazione Italiana Acquisti e Supply Management e le sfide future nel settore. Analizza le opportunità di crescita e innovazione per migliorare la gestione degli approvvigionamenti e ottimizzare le strategie aziendali. Unisciti a noi nella trasformazione del panorama degli acquisti e nella costruzione di un futuro sostenibile per il supply management in Italia.

L’Associazione italiana acquisti e supply management, conosciuta come ADACI, rappresenta un punto di riferimento per i professionisti impegnati nel settore degli approvvigionamenti e della logistica. Recentemente, l’associazione ha intrapreso un percorso di rinnovamento della sua leadership, che ha trovato il suo culmine nelle votazioni online svoltesi a novembre e concluse il 20 dicembre. Durante una rilevante riunione del Consiglio Nazionale, è stata eletta una nuova presidenza, segnale di un cambiamento significativo per il futuro dell’organizzazione.

La nuova presidenza

La nuova presidente, Dallanoce, già Vice Presidente e membro del Comitato Esecutivo, ha assunto il timone dell’associazione dopo nove anni di presidenza di Fabrizio Santini, attualmente Past President. Dallanoce ha evidenziato l’importanza del ruolo del Presidente come rappresentante di circa 1500 soci provenienti sia dal settore pubblico che da quello privato, professionisti ed esperti nel campo dei servizi e dell’industria. Questo passaggio di consegne avviene nel segno della fiducia che ogni socio ha riposto nell’associazione.

Obiettivi futuri

La nuova presidente intende guidare i professionisti del settore degli approvvigionamenti e della logistica nei prossimi tre anni, affrontando le sfide emergenti legate alla transizione digitale, all’innovazione e alla sostenibilità delle filiere. Per affrontare queste nuove realtà, sarà fondamentale investire nello sviluppo delle soft skills, quali la comunicazione e la gestione delle relazioni con i fornitori, elementi chiave per una leadership efficace.

Il nuovo comitato esecutivo

Accanto a Dallanoce, il nuovo comitato esecutivo è composto da una squadra di vice presidenti: Paolo Berionni dalla Sezione Piemonte e Valle d’Aosta, Sergio Donalisio dalla Sezione Toscana e Umbria, e Anna Freschi dalla Sezione Tre Venezie. Completano il team il tesoriere Rodrigo Delgadillo e il segretario Vincenzo Genco. Questa squadra variegata è stata scelta per portare un ampio spettro di esperienze e competenze, essenziali per affrontare le sfide future.

Composizione del Consiglio Nazionale

Oltre ai membri dell’Esecutivo, il Consiglio Nazionale comprende anche altri consiglieri come Alessandro Baldazzi, Mirko Bartolucci e Marco Venturi, rappresentante della Sezione Emilia Romagna Marche. Questa diversificazione riflette la volontà di includere voci e competenze da tutte le regioni italiane, garantendo così un approccio più inclusivo e rappresentativo.

Il ruolo di ADACI nella formazione professionale

Fondata nel 1968, ADACI ha come missione principale quella di promuovere la cultura e la professionalità nel management degli approvvigionamenti. L’associazione offre una varietà di percorsi formativi, oltre alla qualifica e certificazione delle competenze. Questo è fondamentale non solo per la crescita dei singoli professionisti, ma anche per il miglioramento della competitività delle aziende italiane.

Accreditamento e riconoscimenti

In virtù della legge 4/2013 riguardante le professioni non organizzate in ordini, ADACI è riconosciuta dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy come ente abilitato a emettere attestati di qualificazione. Questo riconoscimento rafforza ulteriormente la posizione dell’associazione come leader nel campo degli acquisti e del supply management, rendendola una risorsa preziosa per i professionisti del settore.

Con la nuova presidenza e un Comitato Esecutivo proattivo, l’Associazione italiana acquisti e supply management è pronta ad affrontare le sfide future, promuovendo la professionalità e l’innovazione nel settore. La visione di Dallanoce e del suo team si propone di rafforzare ulteriormente la comunità dei professionisti degli approvvigionamenti, contribuendo a un ecosistema di filiera più competitivo e sostenibile.