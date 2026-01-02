Crans-Montana: il forte messaggio di solidarietà dell’Europarlamentare Lara Magoni

La tragedia di Crans-Montana ha profondamente colpito la comunità internazionale. Lara Magoni esprime il suo profondo dolore e la sua solidarietà alle vittime e alle loro famiglie in questo momento difficile.

La recente tragedia avvenuta a Crans-Montana ha lasciato un segno profondo nella comunità alpina e oltre. Questo evento drammatico ha riacceso l’attenzione su quanto siano fragili e vulnerabili, nonostante la loro bellezza, le località montane. Le parole di cordoglio e solidarietà si moltiplicano, e tra queste spicca quella dell’Europarlamentare Lara Magoni, ex campionessa di sci alpino, che ha voluto condividere il suo profondo dispiacere per quanto accaduto.

Il messaggio di Lara Magoni

Lara Magoni ha espresso la sua reazione immediata alla notizia della tragedia, sottolineando il suo stato di shock. Ha dedicato un pensiero alle vittime, alle loro famiglie e a coloro che sono stati gravemente feriti o sono ancora dispersi. La sua connessione personale con la montagna, non solo come atleta ma anche come persona cresciuta in questi luoghi, rende il suo messaggio particolarmente toccante.

Un legame profondo con la montagna

“Sono profondamente scossa da quanto accaduto. Il mio pensiero va alle vittime e alle loro famiglie”, ha dichiarato Magoni. Le sue parole riflettono non solo un dolore personale, ma anche una comprensione della forza e della vulnerabilità degli ambienti montani, che tanto ha amato e vissuto. La sua esperienza come sciatrice le consente di apprezzare la bellezza, ma anche i rischi che tali luoghi possono comportare.

Solidarietà e operazioni di soccorso

Oltre al cordoglio, il messaggio di Magoni include un sentito ringraziamento ai soccorritori che stanno operando instancabilmente in condizioni difficili. La prontezza e il coraggio mostrati dai soccorritori sono stati fondamentali per affrontare l’emergenza, e la Europarlamentare ha voluto esprimere la sua gratitudine anche alla Regione Lombardia, che ha messo a disposizione le proprie strutture per accogliere i feriti.

Collaborazione internazionale

La risposta all’emergenza ha messo in luce la necessità di una collaborazione transfrontaliera e il ruolo cruciale delle strutture sanitarie italiane. “Siamo pronti a farci carico di persone di ogni nazionalità”, ha affermato l’assessore al Welfare Guido Bertolaso, sottolineando l’impegno della Regione nel fornire assistenza e cure adeguate ai feriti. Il centro ustioni dell’Ospedale Niguarda di Milano, ad esempio, è stato attivato con la disponibilità di 18 posti letto per garantire la migliore assistenza possibile.

Appello all’unità

In un momento di così grande dolore collettivo, le parole di Magoni si trasformano in un appello alla solidarietà e all’unità. “È fondamentale che le istituzioni, le comunità e i cittadini restino uniti”, ha affermato, esprimendo la volontà di non lasciare sole le persone colpite dalla tragedia. Questo evento serve anche come banco di prova per la capacità delle istituzioni di intervenire tempestivamente e di mostrare il valore fondamentale della solidarietà tra i popoli.