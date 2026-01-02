Capodanno Tragico a Crans-Montana: Esplosione e Incendio Fanno Vittime

Un'esplosione fatale a Crans-Montana durante le celebrazioni di Capodanno ha causato una tragedia con molteplici vittime.

La notte di Capodanno ha portato una tragedia inaspettata a Crans-Montana, una delle località sciistiche più rinomate della Svizzera. Durante i festeggiamenti, un’esplosione devastante ha colpito il bar Le Constellation, causando un incendio che ha cambiato il corso della serata per centinaia di persone.

Il drammatico incidente

Intorno all’1:30, durante i festeggiamenti per l’arrivo del nuovo anno, il locale, frequentato da turisti e residenti, è stato avvolto dalle fiamme. Secondo le prime ricostruzioni, l’incendio è stato innescato da un petardo e da alcune candele accese, generando una deflagrazione che ha devastato l’intero locale. Al momento dell’incidente, circa 400 persone erano all’interno. Il bilancio è tragico: almeno 47 morti e oltre 112 feriti.

Le operazioni di soccorso

Le autorità svizzere hanno dichiarato lo stato di emergenza e attivato le operazioni di soccorso. I vigili del fuoco sono intervenuti prontamente per domare le fiamme e cercare di salvare il maggior numero possibile di persone. Tuttavia, i corpi delle vittime sono stati trovati in condizioni tali da rendere difficile l’identificazione, complicando ulteriormente la situazione.

I proprietari e la storia del locale

Il bar Le Constellation è di proprietà della coppia francese Jacques e Jessica Moretti, che lo hanno rilevato. Jacques, originario della Corsica, e Jessica, cresciuta in Costa Azzurra, hanno trasformato il locale in un punto di riferimento per il turismo di lusso a Crans-Montana. Secondo le informazioni disponibili, Jessica era presente al momento dell’incidente e ha riportato ustioni, mentre Jacques si trovava in un altro dei loro locali.

Un locale di successo

Il bar Le Constellation era noto per la sua atmosfera vivace e per la varietà di intrattenimenti offerti. Con una capienza di circa 300 ospiti all’interno e 40 sulla terrazza panoramica, rappresentava un luogo ideale per festeggiamenti. La coppia proprietaria gestiva anche altri due locali a Crans-Montana, contribuendo così alla vivacità della vita notturna della zona.

Le conseguenze e l’indagine

Il governo svizzero ha avviato un’indagine per accertare le cause e le responsabilità dell’incidente. Gli inquirenti esaminano dettagli come la sicurezza del locale e le procedure di emergenza. La comunità è in lutto per la perdita di vite umane, in particolare tra i giovani, che rappresentavano una parte significativa delle vittime.

Crans-Montana è una località che attira annualmente migliaia di turisti per le sue piste da sci e per le sue attrazioni. Tuttavia, il tragico evento della notte di Capodanno ha segnato un momento di celebrazione, trasformandolo in una dolorosa commemorazione. Questo episodio ha lasciato un segno indelebile nella memoria collettiva.

Riflessioni sulla sicurezza

Questo incidente solleva interrogativi sulla sicurezza in locali affollati e sulle misure necessarie per prevenire simili tragedie in futuro. La comunità e le autorità locali sono chiamate a riflettere e a intraprendere azioni adeguate per garantire che eventi di questo tipo non si ripetano.