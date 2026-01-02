Capodanno a Garbagnate: Festeggia con il Circolo Familia di Baciocch!

Festeggia il Nuovo Anno con il Circolo Familia di Baciocch a Garbagnate Milanese! Unisciti a noi per un evento imperdibile che combina delizioso cibo, coinvolgenti danze e riflessioni significative. Non perdere l'occasione di vivere una serata indimenticabile all'insegna della convivialità e della cultura!

La serata di capodanno organizzata dal circolo Familia di Baciocch ha creato un’atmosfera di gioia e convivialità a Garbagnate Milanese. Il 31 dicembre, oltre cento commensali si sono riuniti nella storica sala delle feste di via Villoresi, dove da decenni si svolgono eventi simili, per celebrare l’arrivo del nuovo anno con entusiasmo e allegria.

Una cena festosa e ricca di sapori

Il presidente del circolo, Gualtiero Strada, ha aperto la serata presentando il tema dell’evento, denominato “L’ultim di da l’ann”, un’espressione milanese che significa “l’ultimo giorno dell’anno”. La cena ha offerto un menù variegato che ha soddisfatto i palati di tutti i partecipanti. Tra le prelibatezze servite, si sono potuti gustare sei diverse tipologie di salumi, oltre a un delizioso patè di fegato d’oca, mozzarella fresca e pomodori. Gli ospiti hanno poi potuto assaporare lasagne di speck e funghi, seguite da un succulento arrosto con patate, formaggio grana, frutta di stagione e il tradizionale panettone.

Un momento di danza e divertimento

Durante la serata, l’animazione è stata curata dal gruppo Nicola Relly, che ha intrattenuto il pubblico con un ampio repertorio musicale, spaziando dai successi degli anni ’70 a brani contemporanei. La pista da ballo è stata il fulcro della serata, dove molti hanno danzato in coppia o da soli, cimentandosi in diversi stili di ballo, dai lenti ai brani più vivaci. Questo momento di svago ha reso la serata ancor più speciale, creando un’atmosfera di festa e condivisione.

Riflessioni e auguri di pace

A metà serata, un ospite d’eccezione ha fatto il suo ingresso nel salone: il parroco di Garbagnate, don Natale Castelli. Con un intervento toccante, ha invitato i presenti a riflettere sulle guerre e conflitti che affliggono il mondo. Ha sottolineato l’importanza di contribuire, anche attraverso piccoli gesti quotidiani, a creare un clima di pace e comprensione reciproca. Questo momento ha aggiunto un significato speciale alla celebrazione, favorendo una profonda introspezione tra i partecipanti.

Un imprevisto e un brindisi d’augurio

Nonostante l’atmosfera festosa, la serata ha registrato un piccolo imprevisto. Una delle ospiti, mentre danzava, è scivolata, richiedendo l’intervento dell’ambulanza. Fortunatamente, la situazione è stata prontamente gestita e la donna ha ricevuto le cure necessarie, uscendo illesa dall’incidente. Poco dopo, il brindisi di mezzanotte ha dato inizio al nuovo anno, accompagnato dal tradizionale cotechino con lenticchie, simbolo di prosperità e fortuna.

La serata organizzata dal circolo Familia di Baciocch è stata un successo. L’evento ha unito cibo, danza e riflessione, lasciando un ricordo indelebile nei partecipanti. È stato un modo perfetto per salutare il 2026 e abbracciare le nuove opportunità che il nuovo anno porterà.