Eventi al MEET: Scopri l’Arte Digitale e l’Intelligenza Artificiale Innovativa

Un'esperienza unica nel mondo dell'arte digitale e dell'intelligenza artificiale ti attende al MEET. Scopri come la tecnologia sta trasformando la creatività e lasciati ispirare dalle innovazioni artistiche. Unisciti a noi per un viaggio emozionante nel futuro dell'arte!

Il MEET, centro dedicato alla digital art e all’innovazione, si prepara ad accogliere una serie di eventi straordinari che esploreranno l’intersezione tra arte e tecnologia. Dall’intelligenza artificiale alla creatività digitale, questi appuntamenti offriranno un’opportunità unica per scoprire come l’arte contemporanea stia evolvendo in un mondo sempre più digitalizzato.

Tra le manifestazioni più attese, segnaliamo Renaissance Dreams, una mostra permanente di Refik Anadol, che avrà luogo dal 15 aprile al 31 dicembre 2026. Questa installazione promette di immergere i visitatori in un universo visivo che combina arte e algoritmi, portando a una riflessione profonda su come la tecnologia possa reinterpretare il concetto di sogno.

Altri eventi significativi

Un altro evento di grande importanza è Other Intelligences, che si terrà dal 13 novembre 2026 al 31 gennaio 2027. Questa mostra si propone di indagare le relazioni tra l’umano e la macchina, mettendo in discussione la nostra comprensione delle intelligenze. Attraverso opere d’arte e installazioni interattive, il pubblico avrà la possibilità di esplorare come le tecnologie influenzino la nostra percezione della realtà.

Un laboratorio per i più giovani

Dal 1 al 18 gennaio 2026, il MEET ospiterà il Kids Lab – Other Intelligences, un’iniziativa dedicata ai più giovani. Durante questo laboratorio, i bambini potranno interagire con concetti di intelligenza artificiale in modo ludico e creativo, stimolando la loro curiosità e comprensione del mondo digitale.

Il futuro dell’arte digitale a Gorizia

Un altro traguardo significativo è rappresentato dalla nascita della Galleria D’Arte Digitale a Gorizia, un progetto che verrà presentato ufficialmente il 16 dicembre 2026. Questa galleria avrà l’obiettivo di promuovere l’arte digitale e le sue potenzialità, fornendo uno spazio dedicato per artisti e opere che utilizzano la tecnologia come mezzo espressivo.

Un evento educativo con il LEGO

Il MEET non è solo un centro per l’arte, ma anche un luogo di apprendimento. Il FIRST® LEGO® League Challenge, che si svolgerà dal 20 al 21 gennaio 2026, rappresenta un’opportunità per studenti e giovani inventori di mettersi alla prova in ambito tecnologico e creativo. Questo evento educativo incoraggia i partecipanti a sviluppare competenze fondamentali in ingegneria e programmazione attraverso il gioco.

Videogiochi e cultura europea

Inoltre, il 20 e 21 gennaio 2026, il MEET ospiterà Epic We, un evento che esplorerà come i videogiochi possano definire e riflettere la cultura europea. Attraverso showcase e discussioni, i visitatori potranno scoprire il ruolo dei giochi nella società contemporanea e come essi possano essere strumenti di narrazione e comunicazione.

Arte e sport in un’unica visione

Infine, dal 6 febbraio 2026, il MEET presenterà Visioni D’Alta Quota, un’iniziativa che reinterpreta i valori sportivi attraverso l’arte digitale. Questa esposizione intende celebrare gli spiriti olimpici e la bellezza del movimento umano, utilizzando la tecnologia per dare vita a nuove forme di espressione artistica.

Il MEET si conferma così un polo di attrazione per chi è interessato a scoprire le nuove frontiere dell’arte digitale e dell’intelligenza artificiale. Con eventi che spaziano dall’educazione alla riflessione culturale, il centro offre un programma ricco e variegato, capace di coinvolgere un pubblico sempre più ampio e diversificato.