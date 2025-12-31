Scopri Alcione 4 Special: Il Progetto di Calcio Inclusivo per Tutti

Alcione 4 Special è un'iniziativa pionieristica nel campo dell'inclusione nel calcio, che sta trasformando l'esperienza sportiva e promuovendo l'accesso per tutti.

Il calcio rappresenta un linguaggio universale, capace di unire le persone oltre le barriere e le differenze. Alcione 4 Special è un progetto nato con l’intento di rendere questo sport accessibile a tutti, in particolare a coloro che vivono una disabilità. Questa iniziativa, presentata ufficialmente in Regione Lombardia, mira a integrare ragazzi con difficoltà nel campionato DCPS della FIGC, creando un esempio significativo di sport inclusivo.

La visione di Serena Bortolini

Cuore pulsante di Alcione 4 Special è la presidente Serena Bortolini, che ha dedicato la propria carriera a sostenere progetti innovativi e inclusivi. Quando le è stata proposta la leadership di questa squadra, ha reagito con entusiasmo e responsabilità. “È un onore,” ha affermato, “portare avanti un progetto così significativo che trasmette un messaggio potente di inclusione.”

Un percorso di crescita

Prima di intraprendere questa avventura, l’Alcione aveva già avviato collaborazioni con ragazzi affetti da sindrome di Asperger, offrendo loro opportunità nel campo del merchandising e dell’hospitality. Queste esperienze hanno permesso di costruire un terreno fertile per un’iniziativa che va oltre l’idea di sport come mera competizione, proponendo invece un modello di crescita personale e di sviluppo sociale.

Messaggi di cambiamento culturale

Il progetto non si limita a promuovere l’inclusione, ma mira a diffondere un messaggio di cambiamento culturale. Lo sport è visto come un linguaggio alternativo attraverso il quale ogni individuo può esprimere se stesso e rafforzare la propria autostima. Gli atleti coinvolti, superando i propri limiti, contribuiscono a creare un ambiente sociale in cui ognuno ha un ruolo e una voce.

Eventi e partecipazione

Alcione 4 Special ha recentemente celebrato la sua presentazione ufficiale a Palazzo della Regione, con la partecipazione di figure istituzionali di rilievo. Il Presidente della Regione, Fontana, l’assessore Elena Lucchini e il ministro Locatelli hanno espresso il loro supporto al progetto, sottolineando l’importanza di continuare a diffondere questo messaggio. “Vogliamo che l’entusiasmo che abbiamo ricevuto non si fermi qui,” ha dichiarato Bortolini, “è fondamentale mantenere alta l’attenzione su queste tematiche.”

Il valore dell’incontro con i ragazzi

Trascorrere del tempo con i ragazzi della squadra rappresenta un’esperienza che arricchisce profondamente Bortolini. “Ogni incontro con loro è un’opportunità di crescita,” ha affermato, “la loro gioia e il loro entusiasmo sono contagiosi.” Questi momenti di condivisione alimentano il senso di comunità e offrono preziose lezioni di vita.

Un appello alla comunità

Bortolini ha voluto esprimere la sua gratitudine per l’attenzione ricevuta dai media: “Spero che continuerete a darci visibilità, perché il nostro progetto merita di essere conosciuto e sostenuto.” La sfida di Alcione 4 Special consiste nel continuare a trasformare il calcio in un diritto per tutti, unendo le persone e abbattendo le barriere. Il pallone rotola, portando con sé la speranza di un futuro migliore.