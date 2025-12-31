Operazione della Polizia contro il Commercio Illegale di Fuochi d’Artificio Non Autorizzati

Denuncia per Possesso di Fuochi d'Artificio Illegali: Un Uomo Arrestato con un Ingente Quantitativo di Materiale Pirotecnico.

AGGIORNAMENTO ORE 10:00 – Un’importante operazione condotta dalla Polizia di Stato ha portato al sequestro di un ingente carico di fuochi d’artificio illegali a Busto Arsizio e Castellanza, in provincia di Varese. Questo intervento si inserisce in un programma di monitoraggio e prevenzione, particolarmente attivo in vista delle festività di fine anno, quando l’uso improprio di materiale pirotecnico tende ad aumentare significativamente.

Dettagli dell’operazione

Le indagini, eseguite dai poliziotti del Commissariato di Legnano, hanno rivelato che un uomo di 29 anni, residente a Busto Arsizio, deteneva un ingente quantitativo di articoli pirotecnici privi delle necessarie autorizzazioni legali. Questo individuo, già noto alle forze dell’ordine per precedenti penali, è stato al centro di un’azione mirata che ha portato alla scoperta di circa 250 chilogrammi di materiale esplosivo.

Un’attenzione particolare alla sicurezza

Grazie a controlli accurati, gli agenti hanno ispezionato l’abitazione di un giovane e un locale a Castellanza a lui associato. Durante l’ispezione, sono stati rinvenuti numerosi scatoloni contenenti botti e fuochi d’artificio, tutti ancora sigillati e pronti per la commercializzazione. La quantità di materiale rinvenuto includeva 48 batterie di artifizi, con un contenuto esplosivo netto di 33 chilogrammi. Questo dato ha richiesto l’intervento degli Artificieri dell’Ufficio prevenzione generale della questura di Milano.

Le conseguenze legali

Il pubblico ministero ha disposto il sequestro di parte del materiale per le analisi necessarie. Il restante materiale è stato affidato agli artificieri per un corretto smaltimento. Il ventinovenne coinvolto è stato denunciato per la detenzione e il commercio illecito di fuochi d’artificio. Questi reati evidenziano la pericolosità legata all’uso di tali articoli senza le dovute precauzioni.

Controlli intensificati durante le festività

Questa operazione rientra in una strategia più ampia della Polizia di Stato per garantire la sicurezza pubblica. Durante il periodo festivo, il rischio di incidenti legati all’uso di fuochi d’artificio aumenta. Di conseguenza, sono necessari controlli più rigorosi per prevenire situazioni pericolose. Le autorità sono impegnate a proteggere i cittadini e a mantenere l’ordine, intensificando le verifiche su tutto il territorio, in particolare nelle aree più sensibili.

Il sequestro di 250 chili di fuochi d’artificio illegali evidenzia l’impegno delle forze dell’ordine nel contrastare il fenomeno del commercio non autorizzato di materiale esplosivo. Questo intervento ha messo in luce la pericolosità di tali materiali e ha servito da monito per coloro che potrebbero pensare di infrangere la legge in questo ambito.