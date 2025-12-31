Mostre Attuali a Torino: Esplora il Mondo dell’Arte e della Cultura

Non perdere l'opportunità di esplorare le mostre più affascinanti di Torino! Scopri eventi culturali imperdibili e immergiti nell'arte e nella storia della città.
Argomenti trattati
Torino, una delle città italiane più ricche di storia e cultura, offre una varietà di mostre che celebrano l’arte in tutte le sue forme. Per gli appassionati d’arte, le esposizioni attualmente in corso nei musei torinesi rappresentano un’opzione imperdibile per trascorrere una giornata immersi nella cultura.
Mostre significative da non perdere
Tra le numerose esposizioni, spicca l’iniziativa dedicata all’80° anniversario della Liberazione dal nazifascismo, ospitata presso l’Archivio Storico della Città di Torino. La mostra, intitolata “Aprile 1945: un ricordo vivo”, offre una riflessione profonda attraverso documenti storici e testimonianze di quel periodo cruciale.
Un viaggio nel passato
Dal 12 marzo al 31 dicembre 2025, il Museo Nazionale del Cinema offre un’iniziativa speciale per i neolaureati, che potranno ottenere due biglietti omaggio per visitare la struttura e accedere all’ascensore panoramico della Mole Antonelliana, simbolo della città. Questa opportunità consente di festeggiare un traguardo accademico e scoprire il patrimonio cinematografico italiano.
Capolavori dell’arte e della fotografia
Un’altra mostra degna di nota è quella dedicata a Federico Barocci, che presenta la sua celebre opera “Madonna delle ciliegie”. In programma dal 10 dicembre 2025 all’11 gennaio 2026, questa esposizione rappresenta un’occasione unica per ammirare uno dei capolavori del tardo Rinascimento, proveniente dai Musei Vaticani.
Un omaggio alla settima arte
In concomitanza con il quarantennale del film Ritorno al Futuro, il MAUTO (Museo dell’Automobile) presenta una mostra che esplora il legame tra il cinema e l’automobile, curata da Gianluigi Ricuperati. Questa esposizione, visibile dal 1 ottobre 2025 all’11 gennaio 2026, promette di intrattenere sia gli appassionati di cinema che di motori.
Un’esperienza immersiva nella contemporaneità
La Fondazione Merz, dal 27 ottobre 2025 al 1 febbraio 2026, ospita la seconda edizione di PUSH THE LIMITS, un percorso espositivo che affronta temi di grande attualità nella ricerca artistica contemporanea. Curata da Claudia Gioia e Beatrice D’Aloia, la mostra invita a riflettere sui confini dell’arte.
Jeff Wall e la fotografia
Dal 9 ottobre 2025 al 1 febbraio 2026, il pubblico avrà l’opportunità di esplorare l’universo di Jeff Wall, un maestro della fotografia contemporanea. La mostra presenta una rassegna delle sue opere più significative, rivelando il suo approccio innovativo alla narrazione visiva.
Infine, dal 26 settembre 2025 al 31 gennaio 2026, l’Archivio Storico della Città di Torino offre un’esposizione che riscopre le origini amministrative della civitas Taurini, con documenti e reperti storici che raccontano l’evoluzione della città attraverso i secoli.
Torino si conferma un centro culturale dinamico, capace di attrarre visitatori con una programmazione artistica variegata e di qualità. La ricchezza culturale che la città ha da offrire rappresenta un invito a esplorare queste mostre.