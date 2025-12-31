Milano: Scoperta di un’Operazione contro il Riciclaggio di Gioielli e Orologi di Lusso

La Polizia di Stato ha effettuato l'arresto di quattro individui coinvolti in un'operazione di riciclaggio di denaro a Milano, segnando un'importante azione contro il crimine organizzato.

Una significativa operazione della Polizia di Stato ha portato a quattro arresti a Milano, nell’ambito di un’inchiesta su un vasto traffico di beni di lusso rubati. Coordinata dalla Procura della Repubblica, l’azione ha visto coinvolti tre cittadini stranieri e un italiano, tutti accusati di reati legati a ricettazione, riciclaggio e autoriciclaggio.

Le indagini, condotte dalla Squadra Mobile, hanno svelato un’organizzazione criminale ben strutturata, con i quattro indagati considerati gli intermediari principali tra i ladri e il mercato di rivendita di gioielli e orologi di alta gamma, sia in Italia che all’estero. Questo approccio strategico ha permesso di ricostruire il ciclo di vita della refurtiva, dalla commissione del furto fino alla sua vendita sul mercato.

I fatti

L’operazione ha avuto luogo dopo sei mesi di indagini approfondite, caratterizzate da osservazioni e attività tecniche mirate. In fase preliminare, gli investigatori avevano già ottenuto risultati significativi, inclusi fermi e arresti di altre persone coinvolte nella catena di furti.

Il profilo degli arrestati

Tra i quattro arrestati, due sono cittadini albanesi di 36 e 52 anni, uno è un peruviano di 60 anni e il quarto è un italiano di 58 anni. Mentre i primi tre sono stati portati in carcere, l’italiano è stato posto agli arresti domiciliari. Le perquisizioni effettuate nelle loro abitazioni hanno portato al ritrovamento di beni di valore, tra cui oltre 6.000 euro in contante, tre orologi di lusso e circa 900 grammi di gioielli in oro.

Il valore della refurtiva e il mercato

Il valore complessivo della refurtiva recuperata durante l’operazione è stimato in circa un milione di euro. Questo importo evidenzia l’entità della rete di furti, che ha colpito non solo Milano, ma anche le province limitrofe. I beni rubati, una volta immessi nel mercato, venivano rivenduti a prezzi notevolmente inferiori rispetto al valore di mercato, rendendo il traffico molto redditizio.

L’importanza della lotta al riciclaggio

Questa operazione rappresenta un passo decisivo nella lotta contro il riciclaggio e i furti in abitazione. Colpire i canali di distribuzione della refurtiva è fondamentale per ridurre la redditività di tali crimine e per dissuadere i delinquenti dal continuare le loro attività illecite. La Polizia di Stato ribadisce l’importanza di queste operazioni per garantire la sicurezza dei cittadini e per preservare l’integrità del mercato legale.

Il contrasto al traffico di beni rubati richiede un impegno costante da parte delle forze dell’ordine e della comunità. Solo attraverso la collaborazione e l’attenzione a questi fenomeni, sarà possibile ridurre significativamente l’incidenza di tali attività criminali sul territorio.