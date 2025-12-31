Incidente Stradale a Corsico in Via Parini: Tre Bambini Coinvolti e Feriti

Un pomeriggio drammatico a Corsico: incidente stradale coinvolge tre bambini.

Il 29 dicembre 2025, la tranquillità di Corsico è stata interrotta da un grave incidente stradale avvenuto in via Parini. L’episodio ha attirato immediatamente l’attenzione dei soccorsi e delle autorità locali, che sono intervenuti prontamente per gestire la situazione. La polizia sta conducendo un’indagine sulle circostanze che hanno portato all’incidente.

I dettagli dell’incidente

Il sinistro si è verificato intorno alle 16:00, precisamente all’altezza del civico 37 di via Parini. Le chiamate al 112 sono arrivate pochi istanti dopo l’impatto, attivando un rapido intervento da parte dei mezzi di soccorso. Tre ambulanze e un’automedica, allertate in codice rosso, si sono precipitate sul luogo per prestare assistenza ai feriti.

Le vittime coinvolte

Nell’incidente sono stati coinvolti tre minori: due bambine, di 2 e 8 anni, e un bambino di 4 anni. I piccoli si trovavano sulle strisce pedonali mentre attraversavano la strada insieme ai loro genitori. Fortunatamente, le loro condizioni non risultano critiche; sono stati trasportati d’urgenza alla Clinica De Marchi di Milano con codici giallo e verde, segnalando che le loro condizioni sono stabili.

Le indagini in corso

La polizia locale di Corsico ha preso in carico la situazione, effettuando i rilievi del caso e gestendo il traffico nella zona. Gli agenti sono al lavoro per ricostruire la dinamica dell’incidente. Secondo le informazioni preliminari, i bambini sarebbero stati investiti mentre si trovavano sulle strisce pedonali.

Il conducente e le prime misure

Il conducente del veicolo coinvolto si è fermato immediatamente dopo l’incidente, mostrando disponibilità a collaborare con le autorità. Gli agenti della polizia hanno effettuato i controlli previsti, inclusi i test per verificare la presenza di alcol nel sangue. Purtroppo, il test ha fornito esito positivo, portando a una sanzione nei confronti del guidatore.

Questo incidente ha suscitato forte preoccupazione tra i residenti, evidenziando la necessità di una maggiore attenzione alla sicurezza stradale, specialmente in aree frequentate da famiglie e bambini. Le indagini sono ancora in corso e ulteriori dettagli saranno resi noti al termine degli accertamenti necessari.