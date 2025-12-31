Il ritrovamento di una giovane donna senza vita scuote Milano

Un tragico evento ha colpito Milano, dove una giovane donna è stata trovata morta in un cortile condominiale.

Milano si trova attualmente al centro di un caso inquietante che ha attirato l’attenzione dei media e della comunità locale. Nella mattina di lunedì 29 dicembre, il corpo senza vita di una giovane donna è stato rinvenuto in un cortile di un condominio situato in via Paruta, un’area residenziale della città. La vittima, di circa 25-30 anni, era parzialmente svestita e presentava segni di violenza.

Il ritrovamento del corpo e le prime indagini

Il primo a scoprire il corpo è stato un custode del palazzo, che ha avvertito le autorità dopo aver notato la figura immobile nel cortile. Purtroppo, all’arrivo dei soccorritori, non è stato possibile fare nulla se non constatare il decesso. La giovane non portava con sé documenti identificativi né effetti personali, complicando l’identificazione.

Le condizioni del corpo

Il cadavere mostrava segni preoccupanti: un occhio gonfio e lividi sul collo, elementi che fanno pensare a un’aggressione violenta. Il modo in cui è stato trovato il corpo, parzialmente svestito e con alcuni indumenti intimi in prossimità, ha sollevato ulteriori interrogativi sulle circostanze della morte. In particolare, il giubbotto blu che copriva il busto potrebbe essere stato posizionato lì dall’assassino stesso.

Le testimonianze e le immagini delle tel