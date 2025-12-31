Identificazione di Aurora Livoli: la 19enne trovata morta a Milano e le indagini in corso

Aurora Livoli, 19 anni, è stata tragicamente trovata senza vita a Milano. Scopri i dettagli inquietanti di questa vicenda e segui gli aggiornamenti su questo caso che ha scosso la comunità.

La mattina di lunedì 29 dicembre, un tragico evento ha scosso la comunità milanese: il corpo di una giovane donna è stato rinvenuto senza vita nel cortile di un condominio in via Paruta, nella zona di Crescenzago. La vittima è stata identificata come Aurora Livoli, una ragazza di 19 anni originaria di Roma e residente a Latina, risultata scomparsa dal 4 novembre.

Le circostanze del ritrovamento

Il corpo di Aurora è stato scoperto dal portinaio del palazzo, che ha immediatamente allertato le autorità competenti. Le prime indagini hanno rivelato che la giovane era priva di documenti e vestita in modo inadeguato. Indossava soltanto scarpe da ginnastica, pantaloni blu di una tuta e una giacca rossa che copriva il busto. Accanto a lei sono stati trovati un pacchetto di sigarette, una felpa e gli slip. Queste condizioni hanno destato immediatamente sospetti e sollevato interrogativi su quanto potesse essere accaduto.

La scomparsa e l’ultimo contatto

Aurora è stata segnalata come scomparsa dai familiari all’inizio di novembre. Il 26 di novembre, la ragazza ha contattato i genitori per rassicurarli, affermando di stare bene e di non avere intenzione di tornare a casa, senza però fornire dettagli sulla sua posizione. Questo ha reso la sua scomparsa ancora più inquietante, poiché da quel momento non si sono più avute notizie di lei.

Indagini e piste investigative

Dopo il ritrovamento del corpo, i Carabinieri hanno avviato un’indagine approfondita. Le testimonianze raccolte tra gli inquilini del condominio e i residenti della zona hanno rivelato che nessuno conosceva Aurora. Le ricerche effettuate nei database delle forze dell’ordine e nei centri di accoglienza della città non hanno fornito risultati utili. Tuttavia, le immagini estrapolate dalle telecamere di sorveglianza hanno offerto una pista importante: una coppia, composta da un uomo e una donna, è stata ripresa mentre entrava nel cortile del palazzo la sera prima del ritrovamento.

Il profilo dell’indagato

Il pubblico ministero Antonio Pansa ha avviato un fascicolo per omicidio, considerando inizialmente anche la possibilità di un gesto volontario. Tuttavia, le evidenze raccolte sul luogo del delitto, come i segni sul collo della giovane Aurora e l’ematoma presente sul suo corpo, indicano che potrebbe essere stata vittima di violenza sessuale e di un omicidio premeditato. Le indagini si concentrano ora sulla ricerca dell’uomo che si trovava con lei, descritto come alto, magro, con capelli corti e ricci, e vestito con un pile bianco durante l’ultimo avvistamento.

Prossimi passi e attesa dell’autopsia

Per comprendere appieno le circostanze della morte di Aurora, l’autopsia è stata programmata per i prossimi giorni. Gli inquirenti confidano di ottenere chiarimenti sulle cause del decesso e di raccogliere ulteriori indizi che possano condurre all’arresto del presunto assassino. La comunità è profondamente scossa da questo tragico evento e si attende una risposta chiara e tempestiva dalle autorità competenti.

La storia di Aurora Livoli rappresenta un triste monito riguardo alla vulnerabilità di molti giovani e all’importanza di una maggiore attenzione e protezione per chi si trova in difficoltà. Le indagini continueranno a svilupparsi, con la speranza che la giustizia venga presto realizzata.