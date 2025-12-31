Aurora Livoli: la giovane di Latina trovata senza vita a Milano

La vicenda di Aurora Livoli, una giovane di Latina tragicamente trovata senza vita a Milano, sta suscitando profonde emozioni e un acceso dibattito nell'opinione pubblica.

La mattinata di lunedì ha portato alla luce un drammatico ritrovamento a Milano, precisamente in via privata Paruta 74, nel quartiere Crescenzago. La giovane Aurora Livoli, una ragazza di 19 anni proveniente da Latina, è stata trovata priva di vita, senza documenti e in uno stato di parziale nudità. La tragica scoperta è avvenuta dopo che la sua famiglia aveva sporto denuncia di scomparsa il 4 novembre, senza ricevere notizie da allora.

Fino al 26 novembre, Aurora aveva contattato i genitori, assicurando loro di stare bene e di non avere intenzione di tornare a casa, ma senza rivelare la sua posizione. Questa situazione ha lasciato i familiari in preoccupazione e sconcerto.

Indagini e testimonianze

I Carabinieri, incaricati delle indagini, hanno avviato un’accurata raccolta di testimonianze. Purtroppo, nessuno degli abitanti del condominio o della zona sembrava conoscere la giovane. Le ricerche nelle banche dati delle forze dell’ordine e nei centri di accoglienza per persone in difficoltà a Milano hanno dato esito negativo, complicando ulteriormente il quadro investigativo.

Le immagini a supporto delle indagini

Una svolta nelle indagini è arrivata dalle immagini delle telecamere di sicurezza installate nella zona. Le riprese hanno catturato una coppia composta da un uomo e una donna che si è introdotta nel cortile del condominio la sera prima del ritrovamento. Poco dopo, il filmato mostra l’uomo allontanarsi da solo, sollevando interrogativi sul suo coinvolgimento nella vicenda.

Le ipotesi dell’accaduto

Il pubblico ministero Antonio Pansa ha avviato un fascicolo per omicidio, inizialmente considerando l’ipotesi di un gesto volontario. Tuttavia, la posizione in cui è stata trovata Aurora ha sollevato dubbi. Le finestre chiuse e l’assenza di segni di caduta hanno fatto sorgere sospetti, accentuati dalle condizioni del corpo.

Dettagli inquietanti

Quando le autorità hanno rinvenuto il cadavere, la giovane indossava solo un pantalone blu di una tuta e una giacca rossa che copriva il busto, mentre ai suoi piedi aveva delle scarpe da ginnastica senza calze. Accanto al corpo sono stati trovati un pacchetto di sigarette, gli slip e una felpa. Questi elementi hanno alimentato l’ipotesi che la ragazza potesse essere stata vittima di violenza.

I segni sul collo e la presenza di un ematoma sul corpo suggeriscono che la giovane potrebbe essere stata aggredita e uccisa. Tuttavia, per ottenere conferme definitive, sarà necessario attendere l’esito dell’autopsia, programmata nei prossimi giorni. La comunità è scossa da questo tragico evento, e cresce la richiesta di giustizia per Aurora.