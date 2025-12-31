Aurora Livoli: Identificata la giovane trovata senza vita a Milano

Scopri la drammatica vicenda di Aurora Livoli, una giovane di 19 anni tragicamente trovata senza vita a Milano dopo settimane di misteriosa scomparsa.

È una storia di dolore e mistero quella che ha sconvolto Milano negli ultimi giorni. La giovane Aurora Livoli, di soli 19 anni, è stata identificata dopo essere stata trovata senza vita nel cortile di un condominio in via Paruta. Nata a Roma, Aurora viveva con la sua famiglia nella provincia di Latina e risultava scomparsa dal 4 novembre. La sua scomparsa aveva scosso la comunità locale, che si era mobilitata per cercarla.

Le autorità sono riuscite a identificare la vittima grazie alle immagini provenienti dalle telecamere di sorveglianza, che hanno fornito indizi cruciali sul suo ultimo giorno. I genitori adottivi, che avevano sporto denuncia per la sua scomparsa, sono stati i primi a riconoscerla e a confermare la triste notizia.

Le circostanze della scomparsa

Aurora si era allontanata da casa il 4 novembre. L’ultimo contatto con la sua famiglia risale al 26 novembre, quando aveva comunicato di stare bene e di non avere intenzione di tornare. Questo messaggio ha lasciato i familiari preoccupati, che hanno subito attivato le autorità per la ricerca della giovane.

Indagini e identificazione

La difficoltà delle indagini è stata accentuata dalla mancanza di documenti al momento del ritrovamento del corpo. Aurora non aveva con sé né portafoglio né cellulare, e le ricerche delle impronte digitali non avevano dato esito positivo. La scoperta del suo corpo è avvenuta in un contesto inquietante: era seminuda, con segni di violenza sul corpo, in particolare sul collo.

Dettagli sul ritrovamento e le cause della morte

Il corpo di Aurora è stato trovato dalla custode del condominio intorno alle 8:30 del mattino. Le prime analisi hanno rivelato segni di ecchimosi e lividi, suggerendo che la giovane fosse stata vittima di un’aggressione violenta. L’idea di un possibile strangolamento ha portato gli investigatori a considerare l’ipotesi di un omicidio premeditato.

Le prove raccolte

Le indagini hanno preso una piega decisiva grazie ai filmati delle telecamere di sorveglianza. In uno di questi si vede Aurora insieme a un uomo, che non sembra minacciarla. Tuttavia, l’uomo in questione è diventato il sospettato principale. Le autorità hanno avviato un fascicolo per omicidio volontario, sotto la supervisione del pm Antonio Pansa, per fare luce su questa tragica vicenda.

Una volta completata l’autopsia, si spera di ottenere informazioni più precise riguardo alla causa della morte di Aurora. Si dovrà verificare se ci sono stati segni di violenza sessuale e se le ferite sul collo siano state fatali. La comunità è in attesa di risposte che possano portare giustizia per questa giovane vita spezzata.