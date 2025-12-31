Aurora Livoli, 19enne trovata morta a Milano: aggiornamenti sulle indagini in corso

La tragica scomparsa di Aurora Livoli ha scosso profondamente Milano: scopriamo insieme tutti i dettagli e le informazioni disponibili sulla sua morte.

Milano è stata scossa da un tragico evento che ha portato alla scoperta del corpo di Aurora Livoli, una ragazza di 19 anni proveniente da Latina. Lunedì mattina, il suo corpo è stato rinvenuto in un cortile situato in via privata Paruta 74, nel quartiere Crescenzago. La giovane era priva di documenti e si trovava in uno stato di abbigliamento inadeguato, il che ha sollevato interrogativi sulle circostanze della sua morte.

La scomparsa di Aurora e le ultime comunicazioni

La prima segnalazione della scomparsa di Aurora risale al 4 novembre, quando la famiglia ha denunciato il suo allontanamento. Dopo circa un mese di silenzio, il 26 novembre, la giovane ha contattato i genitori per rassicurarli sul suo stato di salute, affermando di non avere intenzione di tornare a casa, senza però rivelare la sua attuale posizione.

Le indagini iniziali condotte dai Carabinieri non hanno portato a risultati significativi, poiché nessuno degli inquilini del palazzo e dei residenti nelle vicinanze sembrava conoscerla. Le ricerche nelle banche dati delle forze dell’ordine e tra le strutture di accoglienza milanesi non hanno dato esito positivo.

Indagini e ipotesi sull’accaduto

Il riconoscimento di Aurora è avvenuto grazie alle immagini delle telecamere di sorveglianza, che hanno ripreso una coppia, un uomo e una donna, entrare nel cortile la sera precedente al ritrovamento. Poco dopo, l’uomo è stato visto allontanarsi da solo. Questo dettaglio ha attirato l’attenzione del pubblico ministero Antonio Pansa, il quale ha avviato un’inchiesta per omicidio, ipotizzando un possibile gesto volontario.

Le evidenze sul corpo di Aurora

Il corpo di Aurora presentava segni evidenti di violenza, inclusi lividi sul volto e segni sul collo compatibili con uno strangolamento. La giovane indossava scarpe da ginnastica, pantaloni blu e una giacca rossa, ma era priva di indumenti intimi, il che ha alimentato le ipotesi di un possibile femminicidio. Accanto al corpo sono stati trovati un pacchetto di sigarette e altri effetti personali, che potrebbero fornire ulteriori indizi.

Proseguo delle indagini e attesa dell’autopsia

Gli inquirenti sono attualmente impegnati a ricostruire gli ultimi momenti di vita di Aurora. Sono in corso analisi sui tabulati telefonici e sul video che ha registrato il suo incontro con un uomo, descritto come alto e magro con capelli corti. Al momento, non emergono evidenze che suggeriscano conflitti tra i due, ma il mistero rimane.

Il pubblico ministero ha disposto un’autopsia sul corpo di Aurora, programmata per i primi giorni di gennaio. Questo esame dovrebbe chiarire ulteriormente le cause della morte e potrebbe rivelare informazioni cruciali per comprendere la dinamica dell’accaduto e per identificare eventuali responsabili.

Il contesto e le reazioni

La morte di Aurora Livoli ha suscitato una forte reazione emotiva nella comunità locale e tra i suoi cari. I genitori adottivi, un odontotecnico e un’architetta, hanno riconosciuto la figlia attraverso le immagini diffuse dai Carabinieri, evidenziando il dramma di una famiglia che ha vissuto giorni di angoscia e preoccupazione per la sorte della giovane.

La triste vicenda di Aurora non è solo un caso di cronaca nera, ma rappresenta anche un appello alla società per unire le forze contro la violenza di genere e garantire la sicurezza delle donne. Le indagini sono in corso e la speranza è che si possa fare luce su questa tragica storia, affinché la memoria di Aurora non venga dimenticata.