Alcione 4 Special: Il Calcio come Strumento di Inclusione Sociale

Alcione 4 Special è un progetto innovativo che utilizza il calcio come potente strumento di inclusione sociale, promuovendo l'integrazione e la partecipazione attiva di individui provenienti da diverse realtà.

Il calcio è molto più di un semplice gioco; è un linguaggio universale capace di unire diverse realtà e culture. Alcione 4 Special è un’iniziativa che si pone l’obiettivo di trasformare il mondo dello sport in un ambiente inclusivo, dove ogni individuo, indipendentemente dalle proprie difficoltà, può sentirsi parte integrante di una squadra. Questo progetto innovativo, presentato ufficialmente in Regione Lombardia, è dedicato a ragazzi con disabilità che partecipano al campionato DCPS della FIGC, rappresentando un passo importante verso l’inclusione sociale attraverso lo sport.

La visione di Serena Bortolini

Alla guida di Alcione 4 Special si trova Serena Bortolini, una persona che ha abbracciato con passione questo progetto. Durante un’intervista, ha condiviso le sue emozioni e il profondo senso di responsabilità che comporta dirigere un’iniziativa così significativa. “Sono stata onorata ed emozionata nel ricevere la proposta di presidenza,” ha dichiarato. Questo progetto non è solo un’opportunità, ma un diritto per tutti i ragazzi, e Serena è determinata a farne un veicolo di cambiamento culturale.

Le esperienze precedenti

Serena non è nuova a questo tipo di progetti. La sua esperienza pregressa con ragazzi affetti da sindrome di Asperger ha contribuito a formarla nel suo ruolo attuale. Da due anni, l’Alcione collabora con questi giovani, offrendo loro opportunità lavorative nel settore del merchandising e dell’hospitality, creando così un ambiente in cui ciascuno può esprimere il proprio potenziale.

Il messaggio di cambiamento culturale

Il fulcro di Alcione 4 Special va oltre l’aspetto sportivo; il vero messaggio è quello di un cambiamento culturale profondo. Serena sottolinea che lo sport non è solo un’attività competitiva, ma un linguaggio alternativo attraverso il quale ognuno può esprimere se stesso e accrescere la propria autostima. Grazie a questa iniziativa, gli atleti possono superare i propri limiti e affrontare le fragilità, contribuendo così alla creazione di una rete sociale inclusiva.

Prossimi eventi e impegni

Recentemente, il progetto è stato presentato a Palazzo della Regione, riscuotendo un grande interesse da parte delle istituzioni. Personaggi di spicco come il Presidente della Regione Fontana e l’assessore Elena Lucchini hanno partecipato attivamente, dimostrando sensibilità verso il progetto. “Il supporto ricevuto è stato incredibile,” afferma Serena, che ora si impegna affinché questo entusiasmo continui a crescere anche in vista del campionato.

Il legame con i ragazzi

Passare del tempo con i ragazzi della squadra è un’esperienza unica e arricchente. Serena racconta come la loro gioia e il loro entusiasmo siano contagiosi, portandola a riflettere sulle lezioni di vita che si possono apprendere da questi giovani atleti. “Ogni incontro è un’opportunità di crescita personale,” aggiunge, sottolineando l’importanza di questo legame.

Un invito alla comunità

Infine, Serena desidera esprimere un sincero ringraziamento ai media per l’attenzione riservata al progetto. “Spero che l’interesse rimanga vivo,” afferma, incoraggiando i giornalisti a continuare a dare voce a queste realtà che meritano di essere raccontate. La visibilità è fondamentale per diffondere il messaggio di inclusione e cambiamento che Alcione 4 Special rappresenta.