Abbiategrasso Festeggia la Fiamma Olimpica: Un Evento Da Non Perdere!

Il passaggio della fiamma olimpica ad Abbiategrasso costituisce un'importante opportunità di celebrazione e unione per la comunità locale.

Il 15 gennaio 2026 rappresenterà una tappa fondamentale nella storia di Abbiategrasso, con l’arrivo della fiamma olimpica nella città del Leone. Questo evento non costituisce un semplice passaggio, ma una vera e propria celebrazione collettiva che invita tutti a partecipare a un momento di grande significato per la comunità.

Il programma della giornata

La giornata sarà caratterizzata da un’atmosfera festosa, con un convoglio di tedofori che attraverserà le strade della città. La partenza è prevista per le 12.30 all’incrocio tra Via Novara e Via Galli, mentre l’arrivo è atteso alle 13.00 in corrispondenza di Viale Sforza e del Parco Gerli. Sarà un’occasione imperdibile per tutti i cittadini di partecipare attivamente.

Eventi di intrattenimento

Per accompagnare il passaggio della fiamma, la città si animerà con un programma ricco di attrazioni. Alle 11.30, si svolgerà lo spettacolo “KALINKA”, una performance di circo curata dalla Compagnia Nando e Maila ETS. Questo show è progettato per incantare grandi e piccini, offrendo un momento di gioia e meraviglia prima dell’arrivo della fiamma olimpica.

Un tributo allo sport locale

In occasione di questo evento, le società sportive locali saranno presenti in piazza per rendere omaggio allo spirito olimpico. Si tratta di un momento di grande orgoglio per Abbiategrasso, dove il sport ricopre un ruolo fondamentale nella vita della comunità. Le associazioni sportive locali presenteranno le loro eccellenze, contribuendo a rendere l’atmosfera ancora più festosa.

Coinvolgimento della comunità

L’Amministrazione comunale invita i cittadini, le scuole e le associazioni a partecipare attivamente a questa celebrazione. È fondamentale che la comunità si faccia sentire, rispettando le indicazioni di sicurezza e dimostrando il proprio entusiasmo. I partecipanti sono incoraggiati a scendere in strada, sventolando il tricolore e salutando i tedofori, per esprimere il calore e l’orgoglio di Abbiategrasso al mondo intero.

Un momento da ricordare

Il passaggio della fiamma olimpica rappresenta un’opportunità straordinaria per Abbiategrasso di esprimere la propria identità e il legame con i valori olimpici. Non si tratta solo di un evento sportivo, ma di un richiamo alla pace e alla speranza che caratterizzano lo spirito olimpico. La comunità è invitata a cogliere l’occasione per unirsi in un grande abbraccio collettivo, celebrando insieme un momento che resterà impresso nella memoria di tutti.

Il 15 gennaio 2026 sarà una data da segnare sul calendario. La fiamma olimpica, simbolo di unità e fratellanza, attraverserà le strade di Abbiategrasso, offrendo a tutti l’opportunità di vivere un’esperienza indimenticabile. È fondamentale festeggiare e rendere omaggio ai valori che uniscono le nazioni, poiché ogni partecipazione contribuirà a rendere grande questo momento.