Valorizzazione del Territorio: Scopri il Progetto Innovativo tra Navigli e Ticino

Un anno straordinario ha segnato la conclusione dell'edizione 2025 del progetto che unisce i Navigli e il fiume Ticino, ricco di eventi significativi e coinvolgenti.

Il 2025 ha rappresentato un anno di significativi risultati per il progetto Tra Navigli e Ticino, un’iniziativa che ha coinvolto dodici comuni, unendo culture, tradizioni e paesaggi in un percorso di valorizzazione turistica e culturale. Con il festival Abbiategusto, ultimo di una serie di eventi programmati, si è celebrato il successo di un’iniziativa che ha attratto un gran numero di visitatori, consolidando l’identità storica e gastronomica del territorio.

Un palinsesto di eventi ricco e variegato

Il progetto ha offerto un palinsesto articolato, caratterizzato da eventi che si sono susseguiti durante tutto l’anno, dalle celebrazioni primaverili a quelle autunnali. Inizialmente, il Festival di Primavera ha dato avvio a una serie di manifestazioni che hanno messo in risalto la bellezza dei paesaggi locali, mentre il Festival d’Estate ha richiamato turisti desiderosi di scoprire la cultura autentica dei borghi storici.

Eventi che raccontano il territorio

Ogni evento ha avuto come obiettivo principale quello di offrire ai visitatori un’esperienza immersiva, in grado di favorire il contatto con la natura e le tradizioni locali. Le risaie, i Navigli e il fiume Ticino hanno fornito una cornice suggestiva a un programma ricco di tour, spettacoli e attività all’aria aperta, dimostrando come il territorio possa essere un scrigno di autenticità.

Risposta positiva della comunità e dei visitatori

La risposta del pubblico è stata entusiasta, con migliaia di visitatori che hanno affollato i comuni coinvolti: Abbiategrasso, Albairate, Bernate Ticino, Cassinetta di Lugagnano, Castano Primo, Corbetta, Cusago, Gaggiano, Ozzero, Trezzano sul Naviglio, Vermezzo con Zelo e Zibido San Giacomo. Questo afflusso ha consolidato una rete territoriale sempre più riconosciuta e attrattiva, capace di stimolare l’interesse per la cultura e la gastronomia locale.

Le parole dei protagonisti

Beatrice Poggi, assessore alla cultura di Abbiategrasso, ha dichiarato: “La conclusione dell’edizione 2025 rappresenta un traguardo, ma anche un nuovo inizio. La risposta positiva del pubblico conferma che il nostro territorio, con i suoi paesaggi autentici e comunità accoglienti, ha un grande potenziale attrattivo”. Anche i coordinatori del progetto, Lorenzo Sazzini ed Elisabetta Nava, hanno evidenziato l’importanza di un approccio collettivo, affermando che il successo di quest’anno li incoraggia a continuare a lavorare per il futuro.

Prospettive future e nuovi sviluppi

Il partenariato ha presentato una nuova candidatura per il 2026 al bando Lombardia Style, con l’intento di ampliare ulteriormente la rete di comuni coinvolti. Si uniranno al progetto anche Binasco e Cuggiono, pronti a contribuire con idee e iniziative per arricchire l’offerta turistica del territorio.

Il progetto Tra Navigli e Ticino si prepara a continuare il suo percorso, con l’obiettivo di far vivere esperienze indimenticabili e promuovere un territorio unico, dove cultura e tradizione si intrecciano con la bellezza della natura. L’anno 2026 si prospetta ricco di nuove avventure e percorsi di autenticità.