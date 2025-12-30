Triestina: Preparazione Strategica per la Sfida Contro l’Alcione Milano

Preparazione intensiva della Triestina in vista della partita decisiva contro l'Alcione Milano, cruciale per la lotta per la salvezza.

Questa mattina, il gruppo della US Triestina Calcio, guidato dall’allenatore Attilio Tesser, ha ripreso gli allenamenti dopo un breve periodo di pausa. La squadra si sta preparando per un incontro cruciale che si svolgerà lunedì 5 gennaio alle ore 20:30 allo stadio Nereo Rocco contro l’Alcione Milano. Questo match rappresenta una tappa fondamentale nel cammino della Triestina, che attualmente si trova a sole due lunghezze dalla zona play-out.

Il 2 gennaio segnerà l’apertura della sessione invernale di calciomercato e una vittoria in questo incontro potrebbe incentivare la società a investire nel rafforzamento della rosa. L’obiettivo è chiaro: mantenere i giocatori più talentuosi e integrare nuove risorse per cercare di risalire in classifica.

Piano di allenamento verso la ripresa del campionato

La preparazione della Triestina si svolge principalmente presso il campo Grezar, dove gli alabardati stanno intensificando il lavoro atletico in vista della prima partita del girone di ritorno. La giornata di domani prevede una doppia seduta di allenamento, con sessioni programmate anche per venerdì e sabato. Domenica, a poche ore dall’incontro, la squadra effettuerà la rifinitura mattutina, per arrivare al match contro l’Alcione nel migliore stato possibile.

Strategia di mercato e opportunità di rinforzo

La situazione attuale della Triestina è caratterizzata da un clima di incertezza, accentuato dalla necessità di snellire i costi e gestire un possibile ridimensionamento della rosa. I dirigenti stanno valutando attentamente le offerte in entrata e in uscita, con l’intenzione di non trattenere i giocatori più richiesti, come Ionita, Crnigoj e Gunduz. La priorità è quella di evitare una retrocessione in Serie D, perciò ogni decisione dovrà essere ponderata con attenzione.

Il calendario delle prossime sfide

La Lega Pro ha recentemente pubblicato il programma delle partite dalla quinta alla dodicesima giornata del girone di ritorno. La Triestina affronterà l’Arzignano in trasferta il 31 gennaio, e successivamente, il 8 febbraio, giocherà in casa contro l’Inter U23. Questo mese di competizioni rappresenterà un test cruciale per le ambizioni di salvezza della squadra.

Ogni partita diventa un’opportunità per dimostrare il valore della squadra e per cercare di raccogliere punti preziosi. La strategia di gioco e l’impegno mostrato in allenamento saranno fattori determinanti per il successo della Triestina in questo difficile percorso.

Un occhio al futuro: la speranza di una rimonta

La Triestina si trova attualmente in una posizione difficile, con un distacco di -2 punti dalla zona play-out. Tuttavia, l’entusiasmo e la determinazione del gruppo possono fare la differenza. Una vittoria contro l’Alcione potrebbe fungere da trampolino di lancio per una rimonta in classifica. Il supporto dei tifosi sarà fondamentale per infondere energia e motivazione alla squadra.

La Triestina sta affrontando un periodo di sfide e cambiamenti, ma l’impegno e la preparazione della squadra potrebbero portare a risultati positivi. La partita di lunedì sarà un momento cruciale per tutti, e il tifo dei supporters sarà un elemento chiave per il successo della squadra.