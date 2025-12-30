Spettacoli per Bambini a Milano: I Migliori Eventi da Non Perdere!

Un weekend emozionante al Teatro Munari: spettacoli per bambini che stimolano la fantasia e la creatività. Partecipa a un'esperienza unica, ricca di divertimento e apprendimento, dove i più piccoli possono esplorare il mondo della cultura attraverso performance coinvolgenti e artistiche. Non perdere l'opportunità di far volare la loro immaginazione!

Milano è una città ricca di opportunità per le famiglie, e il Teatro Munari si distingue per la sua proposta di spettacoli dedicati ai più piccoli. Questo weekend, i giovani spettatori possono immergersi in due avventure uniche: Kai nel cuore del blu e Sisale. Questi eventi sono progettati per intrattenere e insegnare, offrendo ai bambini l’occasione di esplorare mondi fantastici.

Kai nel cuore del blu

In programma per sabato e domenica alle 16:30, Kai nel cuore del blu racconta la storia di un piccolo ragazzo e del suo fedele cane, Kai. Costretti a lasciare la loro vita urbana per una gita al mare, i due si trovano inizialmente disorientati e annoiati. Tuttavia, il loro destino cambia quando vengono attratti da un misterioso suono che sembra provenire dalle profondità marine.

Un viaggio avventuroso

La loro ricerca del cuore misterioso li porterà ad affrontare una serie di ostacoli: incontreranno granchi disorientati, un pellicano dalla mente superficiale e persino un inquietante mostro di spazzatura. Questi personaggi metteranno alla prova il loro coraggio e la loro determinazione. Grazie alla tecnica del teatro su nero, i paesaggi marini prendono vita, offrendo uno spettacolo visivamente affascinante e coinvolgente per i più piccoli.

Sisale

Un’altra proposta affascinante è Sisale, che andrà in scena sabato alle 17:00 e domenica in due orari, 10:00 e 11:15. Questo spettacolo narra le avventure di Tatò, una piccola tartaruga che decide di intraprendere un viaggio straordinario. Nata tra le montagne, Tatò affronta una serie di sfide e ostacoli mentre si dirige verso il mare.

Il viaggio di Tatò

Il paesaggio cambia continuamente: dalle cime montuose ai vasti orizzonti marini, ogni tappa del viaggio di Tatò è caratterizzata da incontri speciali che arricchiscono la sua esperienza. L’atmosfera incantata e il silenzio che circonda il suo viaggio si trasforma in suoni dolci e melodiosi, creando una partitura poetica che incanta il pubblico. Alla fine del suo percorso, Tatò depone le uova, simbolo di un nuovo inizio e di continuità della vita.

Informazioni pratiche

Entrambi gli spettacoli si svolgeranno presso il Teatro Munari, situato in Via Giovanni Bovio, 5, Milano. Il costo del biglietto è di 9 euro, e per chi possiede la Radiomamma Card, è previsto uno sconto del 20% sul prezzo del biglietto. Questo rende l’esperienza ancora più accessibile per le famiglie.

Per ottenere la Radiomamma Card e approfittare degli sconti sugli spettacoli per bambini, è possibile fare richiesta online. L’opportunità di far vivere ai piccoli un’esperienza indimenticabile al teatro è unica.