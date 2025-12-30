Olimpia Milano trionfa su Vanoli Cremona nella tredicesima giornata di LBA: Risultati e Highlights

L'Olimpia Milano conquista una vittoria decisiva contro la Vanoli Cremona, dimostrando un dominio costante durante l'intero incontro.

La tredicesima giornata di Serie A LBA ha visto una sfida molto attesa tra l’Olimpia Milano e la Vanoli Cremona, disputata presso l’impianto dell’Allianz Cloud. Il risultato finale, un convincente 91-74, ha premiato la squadra di casa, che ha dimostrato forza e determinazione nel corso della partita.

Nonostante gli sforzi della formazione ospite, capitanata da Burns, la Vanoli non è riuscita a mantenere il passo della corazzata milanese, che ha trovato il modo di scavare un gap decisivo nel terzo quarto.

Sviluppo della partita

Il primo quarto ha visto l’Olimpia Milano partire con il piede giusto, grazie a un avvio energico. Il primo canestro è stato messo a segno da LeDay, che ha contribuito subito al punteggio con un gioco da tre punti. La risposta della Vanoli non si è fatta attendere, con Willis e Veronesi che hanno tentato di tenere il passo, ma gli uomini di coach Poeta hanno subito dimostrato di essere in forma, chiudendo il primo quarto con un vantaggio di 15 punti (27-12).

Il secondo quarto e le reazioni della Vanoli

Nel secondo quarto, l’Olimpia ha mantenuto il vantaggio iniziale, arrivando a toccare un massimo di 17 punti. Tuttavia, la Vanoli ha iniziato a trovare ritmi migliori, con Casarin e Ndiaye che hanno cercato di ridurre il divario. Nonostante l’impegno, l’Olimpia ha concluso il primo tempo in vantaggio per 43-31, mostrando una solida prestazione sia in attacco che in difesa.

Il terzo quarto decisivo

Al rientro dagli spogliatoi, la Vanoli ha tentato di riaprire la partita, grazie a un buon avvio di Anigbogu e Ndiaye, che hanno messo a segno importanti punti. Tuttavia, Milano ha risposto prontamente, mantenendo il controllo della situazione. Il terzo quarto si è rivelato cruciale, poiché l’Olimpia ha ripreso il largo, chiudendo il periodo con un vantaggio di 22 punti, sul punteggio di 72-50.

Un finale di partita controllato

Negli ultimi dieci minuti, la Vanoli ha cercato di recuperare, mostrando determinazione e voglia di combattere. Nonostante ciò, l’Olimpia ha gestito efficacemente il vantaggio, con Nebo e Ellis che hanno continuato a segnare, mantenendo a distanza i biancoblu. La partita si è conclusa sul punteggio di 91-74, un risultato che riflette chiaramente l’andamento del match.

Analisi finale

Coach Brotto, al termine della gara, ha commentato le prestazioni della sua squadra, evidenziando sia gli aspetti positivi che quelli su cui è necessario lavorare. La Vanoli ha mostrato sprazzi di buon gioco, ma ha faticato a trovare continuità, specialmente sotto pressione. D’altro canto, l’Olimpia ha dimostrato di essere una squadra ben rodata, capace di imporre il proprio ritmo e sfruttare al meglio le occasioni create.

Con questa vittoria, l’Olimpia Milano si conferma una delle formazioni più forti del campionato, mentre la Vanoli Cremona dovrà riorganizzarsi in vista dei prossimi impegni. La prossima sfida per la Vanoli sarà cruciale per recuperare terreno e consolidare la propria posizione in classifica.