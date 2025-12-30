Dario Candiani lascia la carica di sindaco di Magnago anticipatamente

Dario Candiani ha deciso di dimettersi da sindaco di Magnago, aprendo la strada a un commissario prefettizio.

La notizia ha colto di sorpresa la comunità di Magnago: il sindaco Dario Candiani ha annunciato le sue dimissioni, un atto che arriva con un anticipo di un anno e mezzo rispetto alla scadenza naturale del suo mandato. A 72 anni, Candiani, medico di professione e leader del gruppo Insieme per Magnago e Bienate, ha deciso di abbandonare la carica, dichiarando di non poter continuare in modo sereno e produttivo per i suoi concittadini.

Le motivazioni delle dimissioni

Nella lettera ufficiale indirizzata al Consiglio comunale e al prefetto di Milano, il sindaco ha espresso chiaramente la sua difficoltà nel proseguire il proprio lavoro. “Mi è impossibile proseguire la mia carica in maniera serena”, ha affermato, sottolineando le sfide e gli impegni che il ruolo comporta. La sua scelta, già preannunciata tre mesi fa con l’annuncio di non ricandidarsi, sembra essere il frutto di considerazioni personali e professionali.

Il contesto politico

Candiani era stato eletto nel e rappresentava una coalizione composta da Forza Italia, Lega, Fratelli d’Italia e la lista civica SiAmo Magnago Bienate. La sua decisione di non ricandidarsi aveva già sollevato interrogativi sulle dinamiche interne alla sua Giunta e alla maggioranza, segnalando potenziali tensioni e disaccordi.

Le conseguenze delle dimissioni

Con la presentazione delle dimissioni, che entreranno in vigore dopo venti giorni salvo eventuali ripensamenti, il comune di Magnago si prepara a un cambiamento significativo. In assenza di un nuovo sindaco, il prossimo passo sarà lo scioglimento del Consiglio comunale, che porterà alla nomina di un commissario prefettizio. Questo commissario avrà il compito di gestire l’amministrazione locale fino alle prossime elezioni, previste per il 2026.

Prospettive future per Magnago

La scelta di Candiani di dimettersi ha aperto un periodo di transizione per la comunità, che ora attende con interesse le decisioni che verranno prese in merito alla nuova governance. I cittadini di Magnago saranno chiamati a esprimere le loro preferenze in un prossimo futuro, segnando così un nuovo capitolo per la loro amministrazione. Sarà fondamentale per il nuovo sindaco, chiunque esso sia, affrontare le sfide e le opportunità che si presenteranno, mantenendo un dialogo aperto con la comunità.