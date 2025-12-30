Corsico: Tragico Incidente Stradale Coinvolge Tre Bambini

Un pomeriggio drammatico a Corsico: tre bambini investiti mentre attraversavano la strada.

Un pomeriggio di ieri, lunedì 29 dicembre, è stato segnato da un drammatico incidente stradale a Corsico, precisamente in via Parini. L’episodio ha suscitato grande preoccupazione nella comunità e ha richiesto un intervento immediato da parte dei soccorsi e delle forze dell’ordine. Gli agenti della polizia locale sono attualmente impegnati a ricostruire la dinamica dell’accaduto.

La dinamica dell’incidente

L’incidente è avvenuto all’altezza del civico 37 di via Parini, dove tre ambulanze e un’auto medica sono giunti sul posto in codice rosso poco prima delle 16:00. I soccorritori hanno fornito assistenza ai feriti direttamente sulla strada, prima di trasferirli in ospedale per ulteriori cure.

Chi sono i coinvolti

Tre giovani vittime sono rimaste coinvolte nell’incidente: due bambine di 2 e 8 anni, oltre a un bambino di 4 anni. I piccoli stavano attraversando la carreggiata insieme ai genitori quando sono stati colpiti. Fortunatamente, sebbene la situazione fosse seria, i bambini non versano in condizioni critiche e sono stati trasportati presso la Clinica De Marchi di Milano con codici giallo e verde.

Intervento delle autorità

Immediatamente dopo l’incidente, la polizia locale di Corsico è intervenuta per eseguire i rilievi e gestire la situazione del traffico. Il conducente del veicolo coinvolto si è fermato per prestare soccorso e ha collaborato con le autorità, sottoponendosi agli accertamenti previsti dalla legge, tra cui un test per verificare l’assunzione di alcol.

Risultati dei controlli

Dai risultati dell’alcoltest, è emerso che il conducente era positivo, il che ha portato alla sua immediata sanzione da parte della polizia locale. Le indagini continuano per chiarire ulteriormente le circostanze dell’accaduto e accertare eventuali responsabilità.

Questo incidente ha messo in evidenza la necessità di maggiore attenzione sulla sicurezza stradale, in particolare nelle aree frequentate da famiglie e bambini. Le autorità locali stanno lavorando per garantire che episodi del genere non si ripetano in futuro.