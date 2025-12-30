Controlli e Sgomberi a San Siro: Il Nuovo Piano di Sicurezza di Milano

Nel quartiere San Siro di Milano, un'operazione interforze ha conseguito risultati straordinari nella lotta contro la criminalità, dimostrando l'efficacia della collaborazione tra diverse forze dell'ordine.

Il 29 dicembre, Milano ha visto l’attuazione di un’importante operazione di sicurezza nel quartiere San Siro, in risposta alle crescenti preoccupazioni riguardo alla criminalità e al degrado urbano. Questa iniziativa, pianificata dal Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica, ha coinvolto un numero significativo di forze dell’ordine e ha avuto come obiettivo principale il contrasto a fenomeni di illegalità nel cosiddetto quadrilatero.

Dettagli dell’operazione interforze

Un totale di 264 operatori delle forze di polizia ha preso parte a questa operazione, che ha consentito l’identificazione di 744 persone. Di queste, 14 sono state accompagnate presso la Questura per ulteriori verifiche, mentre 6 sono state affidate all’Ufficio Immigrazione. Durante i controlli, sono stati ispezionati 120 veicoli e sono state effettuate 6 perquisizioni domiciliari, con esito di 8 indagini e 8 ordini di allontanamento emessi.

Risultati significativi

Uno degli obiettivi principali dell’operazione è stato il contrasto alle occupazioni abusive e allo spaccio di sostanze stupefacenti. In questo contesto, sono stati liberati e sequestrati 9 appartamenti Aler, mentre le operazioni di bonifica hanno condotto alla rimozione di circa 2,5 tonnellate di materiali che ostruivano le aree pubbliche. Inoltre, sono stati controllati 21 esercizi commerciali, con l’emissione di sanzioni e la chiusura di 2 attività per la presenza di lavoratori irregolari e per violazione delle norme di sicurezza.

Riflessioni sul bilancio di sicurezza

Durante una conferenza stampa tenutasi il giorno successivo, il Prefetto di Milano, Claudio Sgaraglia, ha commentato i risultati dell’operazione. Ha sottolineato l’importanza di tali iniziative per garantire una maggiore sicurezza pubblica e migliorare il decoro urbano. Sgaraglia ha evidenziato come la presenza costante delle forze di polizia sia fondamentale per prevenire e reprimere ogni forma di illegalità, contribuendo a rafforzare la percezione di sicurezza tra i cittadini.

Strategie di prevenzione e controllo

Questa operazione si inserisce in un quadro più ampio di iniziative di prevenzione e controllo, già avviate nei mesi precedenti in vari quartieri di Milano. Le Operazioni Interforze Periferie, denominate in questo modo, mirano a combattere in modo coordinato fenomeni di criminalità e a garantire la fruizione pacifica degli spazi pubblici. La sinergia tra Polizia di Stato, Carabinieri, Guardia di Finanza e Polizia Locale ha dimostrato di essere fondamentale per il successo di queste operazioni, che hanno incluso anche l’uso di droni per monitorare l’area.

Il contesto della sicurezza a Milano

Nel bilancio di fine anno, il Prefetto ha fornito ulteriori dettagli sulla situazione della criminalità a Milano. I dati, aggiornati a metà dicembre, mostrano un significativo calo dei reati, con una diminuzione del 7% rispetto all’anno precedente, corrispondente a circa 15.000 delitti in meno. In particolare, il Comune di Milano ha registrato una flessione ancora più marcata, con un 8% di riduzione, pari a circa 10.000 reati in meno.

Focus sulle tipologie di reato

Le statistiche rivelano un abbassamento in molte categorie, tra cui i furti, che sono diminuiti dell’8,43%. Si registra una riduzione significativa dei furti in abitazione (-13%) e in esercizi commerciali (-12%). Anche i reati contro le persone, come le lesioni e le violenze sessuali, hanno visto un calo, con una diminuzione del 18%. Questi dati evidenziano l’efficacia delle misure adottate e l’impegno costante delle forze di polizia.

L’operazione di San Siro rappresenta un passo importante verso il rafforzamento della sicurezza a Milano. Il lavoro delle forze dell’ordine, unito a strategie di prevenzione e controllo, sta portando a risultati concreti nella lotta contro la criminalità e nel miglioramento della qualità della vita nei quartieri più vulnerabili della città.