Biglietti in Vendita per la Partita Derthona Basket vs EA7 Emporio Armani Milano

Il 29 dicembre, alle ore 14:00, è ufficialmente iniziata la vendita dei biglietti per l’attesissima partita della Bertram Derthona Tortona contro l’EA7 Emporio Armani Milano. Questo incontro, che si svolgerà il 17 gennaio alle 18:45 presso la Nova Arena di Tortona, rappresenta la prima sfida del girone di ritorno della Serie A Unipol.

Dettagli sui biglietti e prezzi

I prezzi dei biglietti rimangono invariati rispetto alle precedenti partite, assicurando che l’accesso all’evento sia alla portata di tutti. Di seguito un riepilogo dei costi per i vari settori:

Settori e prezzi

Nel settore delle poltrone, il costo è di 70€ per gli adulti e 50€ per i ragazzi sotto i 18 anni e per gli over 65. I settori parterre, che offrono una vista privilegiata, presentano prezzi che variano da 45€ a 55€, mentre le tribune laterali e bianconere sono disponibili a partire da 17€. Infine, per coloro che desiderano vivere l’atmosfera della curva, i biglietti sono accessibili a partire da 10€.

Modalità di acquisto dei biglietti

Esistono due modalità per acquistare i biglietti. La prima è tramite il sito ufficiale derthonabasket.vivaticket.it, dove è possibile completare l’acquisto comodamente da casa. La seconda opzione prevede l’acquisto diretto presso il Derthona Basket Store, situato in Via Carducci 11 a Tortona.

Orari di apertura del Derthona Basket Store

Il negozio osserverà orari speciali fino all’Epifania. Di seguito il calendario:

29 dicembre: CHIUSO

30 dicembre: 16:30 – 19:00

31 dicembre: 10:00 – 12:30

1 gennaio: CHIUSO

2 gennaio: 16:30 – 19:00

3 gennaio: 16:30 – 19:00

4 gennaio: CHIUSO

5 gennaio: 16:30 – 19:00

6 gennaio:CHIUSO

È fondamentale che gli studenti universitari acquistino i biglietti direttamente presso il nostro store, presentando il libretto universitario come prova.

Prepararsi per l’evento

Con l’emozione crescente per questa sfida, è fondamentale prepararsi adeguatamente. La partita tra Derthona e Milano si preannuncia come un incontro avvincente, considerando il calibro delle due squadre. È consigliabile assicurarsi il biglietto in anticipo per non perdere l’opportunità di vivere un’esperienza unica.

Acquistare il biglietto consente di partecipare a una serata di grande sport e divertimento. L’atmosfera della Nova Arena, unita all’energia del pubblico, renderà questa partita indimenticabile.