Regolamentazione del Traffico al Varco di Via Liguria: Novità e Impatti a Legnano

Il varco di Via Liguria a Legnano è ufficialmente aperto, con l'introduzione di nuove normative per la gestione del traffico.

Il 29 dicembre segna un’importante novità per la città di Legnano con l’apertura al traffico del varco di via Liguria. Questa modifica rappresenta un passo avanti nel miglioramento della viabilità locale, con misure specifiche per disciplinare il flusso veicolare e garantire una migliore vivibilità per i residenti.

Dettagli sull’apertura e le restrizioni orarie

Il varco di via Liguria è stato progettato per consentire il transito in entrambe le direzioni durante l’intero arco della giornata. Tuttavia, sono state stabilite specifiche fasce orarie in cui il traffico è limitato. Dalle 7:00 alle 10:00, i veicoli possono transitare solo in direzione dell’ospedale, ossia in uscita dalla città. Dalle 16:00 alle 20:00, invece, il passaggio sarà consentito solo per i mezzi che entrano a Legnano, diretti verso viale Sabotino.

Mezzi autorizzati e limitazioni

È fondamentale sottolineare che i veicoli autorizzati possono attraversare il varco senza restrizioni orarie. Tuttavia, il transito di mezzi pesanti è vietato in qualsiasi momento. Questa decisione mira a proteggere la qualità della vita nel quartiere. La misura è stata adottata per ridurre il carico di traffico nella zona di via Podgora, dove il flusso veicolare risultava particolarmente intenso.

Impatto sulla comunità e sul quartiere

Il sindaco di Legnano, Lorenzo Radice, ha dichiarato la sua soddisfazione per l’apertura del varco, evidenziando l’impegno mantenuto nei confronti dei cittadini. L’inaugurazione del Centro civico di San Paolo, avvenuta il 21 dicembre, segna un momento cruciale per il quartiere e per l’intera città. Questi sviluppi testimoniano la volontà dell’amministrazione di trasformare Legnano in una città delle connessioni, dove infrastrutture e relazioni sociali possano coesistere in armonia.

Un percorso verso la sostenibilità

Il progetto di apertura del varco è stato concepito tenendo conto delle necessità di vivibilità dei residenti. L’assessore alle opere pubbliche e alla mobilità, Marco Bianchi, ha dichiarato che questa è un’apertura controllata che mira a bilanciare le esigenze di mobilità con la protezione del quartiere dal traffico di attraversamento. La scelta di avviare questa iniziativa durante il periodo festivo, quando il traffico è ridotto, è stata strategica per facilitare l’adattamento della comunità a queste nuove regole.

Prospettive future

La valutazione dell’efficacia di queste nuove misure richiederà tempo. Il comune prevede di monitorare gli effetti della modifica per almeno un anno. Questa fase di osservazione sarà fondamentale per comprendere come il varco di via Liguria influenzerà le abitudini quotidiane dei cittadini e la gestione del traffico nella zona. Si tratta di un passo che mira non solo a migliorare la viabilità, ma anche a promuovere un ambiente più sostenibile e vivibile per tutti.

L’apertura del varco di via Liguria rappresenta una novità significativa nel panorama viabilistico di Legnano. L’intento è quello di migliorare la qualità della vita dei residenti e facilitare le connessioni tra le diverse aree della città.