Prevendita Biglietti per Triestina-Alcione Milano: Tutti i Dettagli Essenziali

La US Triestina Calcio 1918 ha annunciato l’apertura della prevendita per la partita contro l’Alcione Milano, in programma il 5 gennaio. L’incontro, valido per la ventesima giornata del girone A di Serie C, avrà inizio alle ore 20:30 presso lo stadio Nereo Rocco. Questo articolo fornisce informazioni dettagliate per l’acquisto dei biglietti e per partecipare all’evento.

Prezzi dei biglietti e settori disponibili

La prevendita offre diverse opzioni di biglietti, suddivisi per settori e categorie di età. Ecco i dettagli:

Curva Furlan

Per chi desidera supportare la squadra dalla Curva Furlan, i prezzi dei biglietti sono i seguenti:

Intero (dai 12 anni in su): 15,00 euro

Over 65: 12,00 euro

Ridotto (4-11 anni): 2,00 euro

Portatori di handicap con invalidità fino al 75%: 12,00 euro

Portatori di handicap con invalidità superiore al 76%:2,00 euro(stessa tariffa per l’accompagnatore)

Tribuna Pasinati

Coloro che desiderano un posto più comodo nella Tribuna Pasinati possono scegliere tra le seguenti opzioni:

Intero (dai 12 anni in su): 25,00 Euro

Over 65: 18,00 Euro

Ridotto (4-11 anni): 5,00 Euro

Portatori di handicap con invalidità fino al 75%: 18,00 Euro

Portatori di handicap con invalidità superiore al 76%:5,00 Euro(stessa tariffa per l’accompagnatore)

È inoltre disponibile un settore gold all’interno della Tribuna Pasinati, al prezzo unico di 50,00 Euro.

Modalità di acquisto dei biglietti

I biglietti per assistere alla partita possono essere acquistati attraverso diverse modalità, garantendo così un facile accesso agli spettatori. Di seguito sono riportati i procedimenti:

Online: tramite il circuito Ticketone , visitando il sito web dedicato per i biglietti di Triestina-Alcione Milano.

, visitando il sito web dedicato per i biglietti di Triestina-Alcione Milano. Nei punti vendita fisici: presso ilTicket Pointdi Corso Italia 9, Galleria Rossoni, e allaTrattoria La Marinadi via Manzoni 7 a Muggia.

In aggiunta, il giorno della partita sarà possibile acquistare biglietti presso i botteghini della Tribuna Pasinati a partire dalle ore 16:30. È importante ricordare di portare con sé la Alabarda Card se si intende sottoscrivere un abbonamento per il girone di ritorno.

Informazioni per i portatori di handicap

Si segnala che i portatori di handicap con invalidità al 100% e i bambini di età compresa tra 0 e 3 anni devono presentare una richiesta per i biglietti entro le ore 17:00 del 3 gennaio. È necessario allegare la documentazione pertinente tramite email all’indirizzo fornito.

Per coloro che possiedono un’invalidità pari o superiore al 76%, è prevista una tariffa speciale per l’accompagnatore, facilitando l’accesso all’evento. I biglietti per i portatori di handicap saranno disponibili il giorno della partita, a partire dalle 18:30, presso le biglietterie designate.

È un’importante opportunità per sostenere la propria squadra del cuore in questa sfida. Si consiglia di acquistare i biglietti in anticipo per vivere un’emozionante serata di calcio.