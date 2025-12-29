Incidente Stradale a Trezzano sul Naviglio: Coinvolti Mamma e Bambini

Un incidente stradale a Trezzano sul Naviglio ha coinvolto una madre e i suoi due bambini, fortunatamente le loro condizioni di salute sono stabili.

Un episodio preoccupante si è verificato a Trezzano sul Naviglio, precisamente in via Leonardo da Vinci, dove poco prima delle 15:00, una madre di 28 anni è stata coinvolta in un incidente stradale insieme ai suoi due figli. La segnalazione ha immediatamente mobilitato i soccorsi, tra cui due ambulanze e un’automedica, con l’elisoccorso attivato in via precauzionale.

Fortunatamente, nonostante la caduta, le condizioni di salute della madre e dei bambini, di 2 e 5 anni, sono risultate stabili e non destano particolari preoccupazioni. L’intervento tempestivo dei soccorsi ha permesso di garantire assistenza immediata alle persone coinvolte.

La dinamica dell’incidente

Secondo le primissime ricostruzioni, l’incidente è avvenuto mentre la madre stava attraversando le strisce pedonali. Durante la manovra, un automobilista ha urtato lievemente la donna, che aveva in braccio il figlio di 5 anni e spingeva un passeggino con il bambino di 2 anni. A seguito dell’impatto, la famiglia è caduta su un lato della strada.

Intervento dei soccorsi

All’arrivo dei soccorsi, i paramedici hanno trovato la madre e i suoi figli coscienti e vigili. Nonostante il brutto spavento, nessuno ha riportato ferite gravi. L’elisoccorso, inizialmente allertato per la situazione, non è stato necessario, poiché le condizioni di salute sono risultate migliori del previsto.

Indagini in corso

Le forze dell’ordine, tra cui i carabinieri della Compagnia di Corsico e la Polizia Locale di Trezzano, sono intervenute sul luogo dell’incidente per effettuare i rilievi necessari. Le indagini sono attualmente in corso per chiarire l’esatta dinamica dei fatti e per raccogliere testimonianze da eventuali testimoni presenti al momento dell’incidente.

È fondamentale determinare le responsabilità e garantire che simili episodi non si ripetano in futuro, in particolare per la sicurezza degli utenti vulnerabili della strada, come i pedoni e le famiglie con bambini.

L’incidente avvenuto a Trezzano sul Naviglio serve da monito sulla necessità di mantenere alta l’attenzione alla guida, soprattutto nelle aree urbane dove il traffico può rappresentare un rischio maggiore per i pedoni e le famiglie. È importante che tutti gli automobilisti rispettino le normative stradali per garantire la sicurezza di tutti.