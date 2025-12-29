Finanziamenti a Hamas: indagini di Genova conducono a nove arresti significativi

Scopri i dettagli di un'importante operazione di polizia che ha portato a nove arresti per finanziamenti illeciti a Hamas a Genova. Approfondisci le implicazioni di questa indagine e come ha influito sulla sicurezza locale e internazionale.

Recenti sviluppi nell’inchiesta condotta dalla Direzione Distrettuale Antimafia e Antiterrorismo di Genova hanno portato all’emissione di misure cautelari contro individui accusati di fornire supporto finanziario all’organizzazione terroristica Hamas<\/strong>. Queste indagini, coordinate dalla Direzione Nazionale Antimafia e Antiterrorismo di Roma, hanno coinvolto la Polizia di Stato e la Guardia di Finanza, portando a 17 perquisizioni<\/strong> in diverse località italiane.

Dettagli dell’operazione

Le indagini hanno rivelato che i sospettati avrebbero finanziato Hamas<\/strong> per un totale di 7 milioni di euro<\/strong> attraverso varie associazioni. Tra gli arrestati figura Mohammad Hannoun, presidente dell’Associazione dei Palestinesi in Italia, descritto come un esponente di spicco della cellula italiana di Hamas<\/strong>. Questo collegamento ha sollevato preoccupazioni significative, portando le autorità a intraprendere azioni decisive.

Le associazioni coinvolte

Le associazioni al centro dell’inchiesta includono l’Associazione Benefica di Solidarietà con il Popolo Palestinese e l’Associazione La Cupola d’Oro. Durante le operazioni, sono stati sequestrati oltre 200.000 euro in contante, la maggior parte trovata nella sede della Cupola d’Oro a Milano. Il procuratore capo di Genova ha sottolineato che alcuni indagati si trovano all’estero, complicando ulteriormente la situazione.

Reazioni politiche e internazionali

Il ministro dell’Interno, Matteo Piantedosi, ha definito l’operazione un passo cruciale nel contrasto al terrorismo, evidenziando l’importanza della collaborazione tra le diverse forze dell’ordine. La premier Giorgia Meloni ha espresso soddisfazione per gli arresti, riconoscendo il lavoro svolto dalle forze di polizia e dalla magistratura. Anche il governo israeliano ha accolto con favore questa operazione, considerandola un segnale positivo nella lotta contro Hamas.

Le accuse di finanziamento

Le accuse formulate nei confronti degli indagati comprendono il trasferimento di fondi a favore di Hamas tramite triangolazioni bancarie e altre modalità. Secondo le indagini, tali fondi sarebbero stati impiegati per finanziare attività terroristiche e supportare famiglie collegate a individui coinvolti in atti di terrorismo. La posizione di Hannoun è particolarmente delicata, poiché le autorità hanno evidenziato il suo ruolo attivo nella raccolta di fondi per Hamas, presentando tali operazioni sotto il pretesto di aiuti umanitari.

Le prospettive future nella lotta contro il terrorismo

Questo caso evidenzia le complesse interazioni tra attività apparentemente legittime e il finanziamento di organizzazioni terroristiche. La gravità delle accuse ha comportato misure cautelari rigorose. Le autorità rimangono vigili nel monitorare eventuali sviluppi e continuano a seguire le tracce dei flussi di denaro, collaborando con agenzie internazionali per prevenire ulteriori attività illecite.

La lotta contro il terrorismo richiede un impegno costante e una vigilanza attenta. L’emergere di queste indagini offre l’opportunità di ridurre l’influenza di Hamas, contribuendo a garantire maggiore sicurezza sia in Italia sia all’estero.