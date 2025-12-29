Eventi Imperdibili del Teatro Ragazzi: Scopri Cosa Non Perdere a Dicembre 2025

Al Teatro Ragazzi, dicembre si trasforma in un mese ricco di emozioni e divertimento, offrendo una varietà di eventi pensati per tutta la famiglia.

Il Teatro Ragazzi si prepara a un mese di dicembre ricco di eventi imperdibili, pensati per intrattenere e affascinare il pubblico di tutte le età. Con una programmazione variegata che spazia dal teatro alla musica, passando per la danza, ogni fine settimana offre occasioni per vivere l’arte in modo coinvolgente.

Eventi teatrali straordinari

A partire dal 26 dicembre, il sipario si alzerà su BOEF & ASEN, una rappresentazione di Norbert Ebel che mette in scena un asino e un bue nella notte di Natale. Questi due animali, simboli di umiltà e dedizione, diventano custodi di un evento che cambierà il corso della storia. Attraverso la loro interazione, si esplorerà la capacità delle persone comuni di offrire amore e accoglienza nei momenti di difficoltà.

Il 27 dicembre, alle 21:00, il pubblico avrà l’opportunità di assistere a ENSEMBLE 16032 e MAMI KAWABATA, un affascinante assolo di danza ispirato dalle opere di compositori come G. Gershwin, M. De Falla ed E. Satie. Questo spettacolo promette di trasportare gli spettatori in un viaggio emozionante attraverso musica e movimento, combinando il jazz classico con sonorità spagnole e stravaganze eleganti.

Un aperitivo danzante

Il 28 dicembre, alle 12:00, si svolgerà SCHEGGE DI DANZA/4, un evento che unirà la chitarra e il violoncello in un incontro inusuale, con interpretazioni musicali di R. Gnattali, S. Goss ed E. Morricone. Questo concerto rappresenta la chiusura del ciclo di eventi Schegge di danza, un progetto ideato dal Teatro Sociale di Camogli e dal DEOS, che unisce danza e musica dal vivo in un connubio di emozioni e creatività.

Capodanno a teatro

Il 31 dicembre, il Teatro Ragazzi ospiterà LE PRÉNOM, una commedia frizzante di Alexandre de La Patellière e Matthieu Depalorte. Questa performance, diretta da Antonio Zavatteri, esplorerà le dinamiche familiari tra quarantenni che si ritrovano a una cena conviviale. L’annuncio di un nome carico di significato da parte di un futuro genitore innescherà una serie di battute e rivelazioni, rendendo il pubblico testimone di un gioco di provocazioni e verità, in un ritratto di una generazione che oscilla tra amicizia e conflitti.

Concerto di Capodanno

Il 3 gennaio, alle 21:00, il Teatro si animerà con un Concerto di Capodanno che presenterà opere di illustri compositori italiani del XIX e XX secolo, come V. Bellini e G. Puccini. Questo evento celebrerà il riconoscimento dell’opera lirica italiana da parte dell’UNESCO come Patrimonio Culturale dell’Umanità, offrendo al pubblico un viaggio nell’arte musicale italiana di grande spessore.

Spettacoli per famiglie e giovani

Il 5 gennaio, il Concerto degli Auguri della orchestra di flauti “Zephyrus” sarà un evento gratuito per la comunità, diretto da Marco Zoni. Con un repertorio che spazia da Strauss a Čajkovskij, questo concerto promette di incantare gli spettatori con l’armonia e la leggerezza dei flauti. La Zephyrus è nota per le sue reinterpretazioni di brani classici, creando un’atmosfera unica che affascina gli ascoltatori.

Il 6 gennaio, il Teatro ospiterà TI VEDO. LA LEGGENDA DEL BASILISCO, una performance del Teatro del Buratto, che intreccia elementi fantastici e realismo, portando il pubblico in un viaggio magico e coinvolgente. Mentre l’11 gennaio si potrà assistere a ALICE NEL PAESE DELLE MERAVIGLIE, un musical che riporterà in vita le avventure della curiosa Alice in un mondo surreale.

Un omaggio alla musica italiana

Il 27 febbraio, il Teatro presenterà CANTO LIBERO, un tributo ai leggendari Battisti e Mogol. Questo spettacolo non sarà solo un concerto, ma un vero e proprio viaggio attraverso la storia della musica italiana, con dieci musicisti che reinterpreteranno le canzoni iconiche di questo duo straordinario, portando sul palco l’anima rock e blues che caratterizzava le loro opere.

Con una programmazione così variegata, il Teatro Ragazzi si conferma un punto di riferimento per la cultura e l’intrattenimento. Ogni evento è un’opportunità per esplorare la bellezza dell’arte e per condividere momenti indimenticabili con amici e familiari.