Controlli della Guardia di Finanza a Milano: Lotta ai Fuochi d’Artificio Irregolari

La Guardia di Finanza di Milano ha effettuato il sequestro di oltre 1,2 tonnellate di materiali pirotecnici non conformi, al fine di garantire la sicurezza pubblica durante le festività.

In vista delle festività di Capodanno, la Guardia di Finanza di Milano ha avviato un’importante operazione di controllo per contrastare il commercio di materiali pirotecnici non conformi e potenzialmente pericolosi. Questa azione è stata condotta su tutto il territorio della Città metropolitana, con l’obiettivo di garantire la sicurezza dei cittadini e prevenire incidenti legati all’uso di fuochi d’artificio illegali.

Obiettivi dell’operazione

Il piano di intervento, come comunicato ufficialmente dal Comando Provinciale di Milano, ha previsto un’intensificazione dei controlli nei giorni che precedono il Capodanno, un periodo critico per la vendita di prodotti esplodenti. La Guardia di Finanza si è concentrata su esercizi commerciali e venditori ambulanti, mirando a svelare attività illecite legate alla vendita di fuochi d’artificio.

Irregolarità riscontrate nei controlli

Durante le ispezioni, sono emerse numerose irregolarità. In diversi negozi, i materiali pirotecnici erano conservati in condizioni inadeguate: mischiati con altri prodotti, stipati in contenitori danneggiati e collocati in spazi non idonei. Queste pratiche violano le normative in materia di sicurezza e prevenzione incendi, esponendo i consumatori a rischi elevati.

Sequestri e scoperta di manufatti pericolosi

Oltre alla cattura di oltre 1,2 tonnellate di fuochi d’artificio, i Finanzieri hanno rinvenuto anche un numero preoccupante di articoli pirotecnici detenuti in quantità superiori ai limiti consentiti per la libera vendita. Nonostante questa violazione, molti di questi prodotti venivano commercializzati senza le necessarie autorizzazioni, contravvenendo alle leggi di settore.

Manufatti artigianali estremamente pericolosi

Tra i sequestri più allarmanti si segnalano alcuni manufatti esplosivi artigianali, tra cui un cilindro lanciarazzi realizzato senza rispettare le norme di sicurezza. Questo dispositivo è stato considerato estremamente pericoloso e potenzialmente letale per chiunque ne venisse in possesso, mettendo in evidenza la gravità della situazione.

Importanza della sicurezza pubblica

L’operato della Guardia di Finanza evidenzia la necessità di garantire la sicurezza pubblica, soprattutto in un periodo dell’anno caratterizzato dall’uso intensivo di fuochi d’artificio. La vendita di prodotti pirotecnici deve avvenire nel rispetto delle normative vigenti, al fine di proteggere non solo i consumatori, ma anche l’intera comunità. Le attività di controllo rappresentano, pertanto, non solo un obbligo per le autorità, ma anche un’importante misura di prevenzione per evitare incidenti con conseguenze potenzialmente tragiche.