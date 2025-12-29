Claudio Celora, l’ex sindaco di San Giorgio su Legnano, ci ha lasciati: un ricordo indelebile

Claudio Celora, ex sindaco di San Giorgio su Legnano, ci ha lasciati, lasciando un profondo vuoto nel cuore della comunità. La sua eredità e il suo impegno per il progresso e il benessere della città continueranno a vivere nei ricordi di tutti coloro che lo hanno conosciuto e apprezzato.

La comunità di San Giorgio su Legnano è in lutto per la perdita di Claudio Celora, ex sindaco, scomparso all’età di 67 anni. Il suo operato, che si è svolto dal maggio 1998 al 2002, ha segnato un periodo significativo per il paese, caratterizzato da un forte impegno culturale e sociale.

Celora, eletto con il partito dell’Ulivo, è stato un punto di riferimento per molti, non solo in qualità di amministratore, ma anche come persona di grande umanità e disponibilità. La sua capacità di ascolto e il suo approccio mai invadente hanno lasciato un segno in ogni incontro e discussione pubblica.

Un ricordo affettuoso

L’attuale sindaco Claudio Ruggeri ha espresso il suo cordoglio attraverso un post sui social, sottolineando la grandezza dell’uomo che ha avuto il privilegio di conoscere. “Oggi San Giorgio si è svegliato con una brutta notizia”, ha scritto Ruggeri, evidenziando come Celora fosse sempre presente in momenti importanti per la comunità.

Un faro di cultura

Celora non era solo un politico, ma anche un cultore della cultura locale. La sua passione per i libri e la letteratura era evidente, soprattutto nel suo ruolo di volontario nell’oratorio, dove seguiva la biblioteca La Sorgente. La sua dedizione alla lettura e all’educazione ha influenzato molte generazioni di giovani, rendendolo una figura molto amata e rispettata.

Le sue idee e suggerimenti, sempre costruttivi, hanno contribuito a plasmare il futuro di San Giorgio su Legnano. In molte occasioni, il suo approccio gentile e il suo spirito collaborativo hanno fatto la differenza nelle decisioni comunali.

Un’eredità duratura

La scomparsa di Celora non rappresenta solo la perdita di un ex sindaco, ma di un uomo che ha dedicato la sua vita alla comunità. Le sue azioni continueranno a vivere attraverso i progetti e le iniziative che ha sostenuto durante il suo mandato, e il suo esempio rimarrà una guida per i futuri amministratori.

La comunità ha già dovuto affrontare un altro lutto nel 2025, quando a marzo è venuto a mancare Ivan Solbiati, che era stato sindaco negli anni ’90. Queste perdite hanno lasciato un segno profondo tra i cittadini, testimoniando quanto siano importanti le figure che si dedicano al bene comune.

Il funerale di Claudio Celora non ha ancora una data ufficiale, ma il ricordo del suo operato e della sua umanità rimarrà vivo nei cuori di tutti coloro che lo hanno conosciuto. Le condoglianze più sentite vanno alla moglie Carolina e al figlio Simone, che ora affrontano un momento di grande tristezza.