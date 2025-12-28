Operazione della Guardia di Finanza: Combattiamo i Fuochi d’Artificio Illegali a Milano

La Guardia di Finanza potenzia i controlli a Milano, sequestrando oltre 1,2 tonnellate di fuochi d'artificio non autorizzati.

In vista delle festività di Capodanno, la Guardia di Finanza di Milano ha avviato un’importante operazione di controllo sul territorio, focalizzandosi sulla vendita di materiali pirotecnici non conformi alle normative vigenti. Questa iniziativa ha portato al sequestro di oltre 1,2 tonnellate di fuochi d’artificio illegali, un intervento che sottolinea l’impegno delle forze dell’ordine nella lotta contro il commercio illecito di esplosivi.

Il periodo natalizio è particolarmente delicato per la sicurezza pubblica, e la Guardia di Finanza ha intensificato i controlli per prevenire incidenti e garantire un ambiente più sicuro per i cittadini. Gli interventi si sono estesi in tutta la Provincia di Milano, rivelando diverse irregolarità nel commercio di prodotti pirotecnici.

Irregolarità nel commercio di fuochi d’artificio

I controlli effettuati hanno rivelato che in vari esercizi commerciali gli articoli pirotecnici erano conservati in modo del tutto inadeguato. In alcuni casi, i fuochi d’artificio erano mescolati a prodotti non pirotecnici, conservati in contenitori danneggiati e collocati in ambienti non idonei. Tali pratiche violano le norme di sicurezza e di prevenzione incendi, esponendo i consumatori a gravi rischi.

Tipologie di violazioni riscontrate

Durante le operazioni, la Guardia di Finanza ha scoperto che alcuni commercianti detenevano quantità di materiale esplodente superiori ai limiti consentiti per la libera vendita. Inoltre, molti di questi prodotti venivano venduti senza le necessarie autorizzazioni, contravvenendo così alle leggi in materia di sicurezza pubblica.

Sequestri e prodotti pericolosi

Tra i sequestri effettuati, spiccano anche la presenza di manufatti esplosivi artigianali. In un caso particolare, è stato rinvenuto un cilindro lanciarazzi, un dispositivo estremamente pericoloso e realizzato in totale spregio delle normative di sicurezza. La presenza di tali oggetti sottolinea la gravità della situazione e l’urgenza di un intervento decisivo da parte delle autorità competenti.

Le operazioni della Guardia di Finanza non si limitano a Milano, ma si estendono a tutto il territorio nazionale. Solo nel mese di dicembre, sono stati sequestrati oltre 1,7 milioni di fuochi d’artificio in Italia, un chiaro segnale dell’impegno delle forze dell’ordine nella protezione della sicurezza pubblica e nella lotta contro il commercio illegale.

Importanza della legalità e sicurezza

Queste iniziative hanno l’obiettivo di tutelare la popolazione, soprattutto in occasione di eventi festivi come il Capodanno, dove l’uso di fuochi d’artificio è molto comune. La Guardia di Finanza, con il suo operato, dimostra il costante presidio di legalità necessario per prevenire traffici illeciti e garantire la sicurezza dei cittadini.