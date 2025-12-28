Operazione della Guardia di Finanza: Blitz contro i Fuochi d’Artificiali Illegali a Milano

La Guardia di Finanza ha potenziato i controlli sui fuochi d'artificio per assicurare un Capodanno sicuro e protetto a Milano.

Con l’avvicinarsi del Capodanno, la Guardia di Finanza di Milano ha avviato una serie di operazioni di controllo per contrastare il commercio illegale di materiali pirotecnici. Questi controlli hanno portato al sequestro di oltre 1,2 tonnellate di fuochi d’artificio considerati pericolosi e non conformi alle normative vigenti.

Controlli intensificati nel periodo festivo

La Guardia di Finanza ha attuato una strategia di monitoraggio su tutto il territorio provinciale, in prossimità delle festività. Questa operazione si è resa necessaria a causa dell’aumento della vendita di prodotti esplodenti, che spesso non rispettano le norme di sicurezza. Il comando provinciale ha predisposto un piano di intervento per reprimere il commercio irregolare di questi articoli.

Irregolarità riscontrate nei punti vendita

Durante i controlli, gli agenti hanno individuato diverse irregolarità in vari esercizi commerciali. In alcuni casi, i fuochi d’artificio erano conservati in modo inadeguato, mescolati con altri prodotti e stoccati in contenitori danneggiati. Queste pratiche violano le normative di sicurezza e prevenzione incendi, mettendo a rischio la salute dei consumatori.

Tipologie di fuochi d’artificio sequestrati

Nel corso delle operazioni, oltre ai fuochi d’artificio tradizionali, sono stati rinvenuti anche manufatti artigianali di particolare preoccupazione. Tra questi, un cilindro lanciarazzi realizzato senza alcuna attenzione per la sicurezza. Questo tipo di materiale, oltre a essere altamente pericoloso, è prodotto e venduto in violazione delle normative vigenti.

Rischi per la sicurezza pubblica

La presenza di tali articoli rappresenta un pericolo immediato per i compratori e può compromettere la sicurezza pubblica durante i festeggiamenti di Capodanno. L’intenzione della Guardia di Finanza è prevenire incidenti derivanti dall’uso di questi materiali, garantendo un ambiente più sicuro per tutti.

L’operazione della Guardia di Finanza non è solo un’azione repressiva, ma trasmette un importante messaggio di prevenzione. È fondamentale che i cittadini siano consapevoli dei rischi legati all’acquisto di fuochi d’artificio non autorizzati e potenzialmente pericolosi. Pertanto, si consiglia di acquistare esclusivamente prodotti certificati e venduti da rivenditori autorizzati.

L’attività della Guardia di Finanza a Milano rappresenta un passo significativo verso la tutela della sicurezza dei cittadini. Con l’intensificazione dei controlli e il sequestro di materiali pericolosi, l’obiettivo è garantire un Capodanno sicuro e festoso per tutti, evitando i rischi legati all’uso di fuochi d’artificio non conformi.