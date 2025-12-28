Milano: Sequestrate oltre 1,2 tonnellate di fuochi d’artificio irregolari grazie a controlli intensificati

La Guardia di Finanza di Milano intensifica i controlli e sequestra oltre 1,2 tonnellate di fuochi d’artificio illegali, garantendo un Capodanno sicuro per tutti.

Con l’avvicinarsi delle festività di Capodanno, la sicurezza pubblica diventa una priorità fondamentale. In questo contesto, il Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Milano ha avviato un’ampia operazione di controllo, focalizzandosi sulla lotta contro la vendita e la distribuzione di materiale pirotecnico illegale.

Questa iniziativa ha portato al sequestro di oltre 1,2 tonnellate di fuochi d’artificio, evidenziando un impegno significativo per garantire la sicurezza e l’incolumità dei cittadini durante le celebrazioni di fine anno.

Un’operazione capillare sul territorio

Le attività di controllo effettuate dai finanzieri si sono estese in tutta la provincia di Milano, coinvolgendo numerosi esercizi commerciali, depositi e luoghi di stoccaggio. La strategia adottata ha permesso di scoprire una serie di irregolarità, tutte riconducibili alla mancanza della necessaria documentazione per la vendita di prodotti pirotecnici.

Tipologie di violazioni riscontrate

Durante queste operazioni, i finanzieri hanno individuato differenti tipologie di violazioni, compresa la presenza di fuochi d’artificio privi di certificazione di sicurezza. Questi prodotti non solo sono illegali, ma rappresentano anche un serio pericolo per la sicurezza pubblica, in quanto possono causare incidenti gravi.

Un impegno costante per la sicurezza pubblica

Il piano straordinario disposto dal Comando Provinciale della Guardia di Finanza non si limita solo al periodo delle festività. Infatti, l’obiettivo è quello di mantenere alta la vigilanza e prevenire la diffusione di prodotti pericolosi durante tutto l’anno. Questa operazione è parte di una strategia più ampia di prevenzione e controllo, mirata a garantire la sicurezza dei cittadini.

Importanza della legalità e della sicurezza

La vendita di fuochi d’artificio illegali non solo infrange la legge, ma mette a rischio l’incolumità di tutti. È fondamentale sensibilizzare il pubblico sull’importanza di acquistare materiali pirotecnici solo da rivenditori autorizzati che rispettano le normative vigenti. La Guardia di Finanza, attraverso queste operazioni, intende promuovere una cultura della legalità e della sicurezza.

Il sequestro di oltre 1,2 tonnellate di fuochi d’artificio illegali rappresenta un passo significativo verso un Capodanno più sicuro per tutti. La Guardia di Finanza continuerà a operare attivamente per garantire che eventi come le celebrazioni di fine anno si svolgano in un clima di serenità e sicurezza.