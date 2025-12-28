La nuova formazione dei Knights: pronti per la sfida decisiva contro Fiorenzuola!

I Knights si stanno preparando per una sfida cruciale contro il Fiorenzuola, con un roster rinnovato e grandi ambizioni di risalita in classifica.

La partita di domenica 28 dicembre rappresenta un momento cruciale per i Knights, che si scontreranno contro Fiorenzuola alla Soevis Arena. Questo incontro arriva in un periodo difficile per la squadra, che cerca di interrompere una serie di risultati negativi e tornare a conquistare i due punti necessari per mantenere una posizione di rilievo nella classifica.

Il roster dei Knights, sotto la guida di Marco Del Re, è cambiato notevolmente rispetto alla scorsa stagione. Alcuni dei giocatori chiave, come Giacomo Cecchinato e Andrea Cecchi, non saranno disponibili a causa di problemi fisici. Entrambi hanno avuto un ruolo significativo nella scorsa stagione, contribuendo con una media di 12 e 10,1 punti a partita. Tuttavia, la squadra potrà contare su altri talenti, tra cui Alessandro Ceparano, Lorenzo De Zardo e Andrea Ambrosetti, tutti in grado di superare la soglia dei 10 punti a partita.

Il nuovo roster dei Knights

Alessandro Ceparano è una delle nuove leve da tenere d’occhio. Questa guardia/ala, alta 198 cm e classe 2001, ha mostrato il suo valore durante la scorsa stagione con la maglia di San Giobbe Chiusi, dove ha dimostrato una notevole intensità difensiva e capacità di creare opportunità, sia in contropiede che nel gioco statico. La sua esperienza in vari club nazionali, tra cui Nardò e Rieti, lo rende un elemento prezioso per la squadra.

Ritorni e nuove aggiunte

Lorenzo De Zardo, un’ala grande di 200 cm e classe 1999, torna a Fiorenzuola dopo un periodo di crescita a Piombino, dove ha affinato le sue abilità sul campo. Con una media di 11,6 punti e 5,9 rimbalzi a partita nella scorsa stagione, De Zardo è pronto a riprendere il suo posto come figura chiave nella squadra. La sua versatilità e solidità si riveleranno fondamentali sia in attacco che in difesa.

Andrea Ambrosetti, ex giocatore di Latina Basket, è un altro rinforzo importante per i Knights. Con una media di 8,4 punti, ha dimostrato di avere una buona visione di gioco, fondamentale per il ruolo di esterno. La sua esperienza pregressa in Civitus Pallacanestro Vicenza lo ha preparato per contribuire al gioco della squadra in maniera significativa.

Giocatori chiave e statistiche

Riccardo Crespi si distingue come il miglior rimbalzista della squadra, con una media di 6,6 rimbalzi e 6,4 punti a partita. Questo lungo di Varese ha avuto esperienze notevoli nelle ultime due stagioni, dimostrandosi un pilastro per le sue squadre. Durante la stagione 2025/, ha avuto un ruolo fondamentale nell’Andrea Costa Imola, mentre nel 2024/2025 ha raggiunto il suo massimo con 13,7 punti e 9,7 rimbalzi in media a partita.

Oltre a Crespi, la continuità è assicurata da Ilija Biorac e Riccardo Bottioni, che hanno già fatto parte della squadra nella scorsa stagione. Non manca nemmeno una nota di novità con Kirill Korsunov, un estone che ha intrapreso il suo percorso cestistico in Italia, iniziando nel 2015 con il Don Bosco Livorno. La sua crescita nel panorama cestistico italiano lo rende un’aggiunta interessante per i Knights.

Preparazione e aspettative

In vista dell’incontro con Fiorenzuola, i Knights non sembrano avere problemi particolari. La squadra è motivata e pronta a scendere in campo per cercare di conquistare una vittoria che potrebbe rivelarsi cruciale per il loro cammino in campionato. La sfida si preannuncia intensa e i Knights sono determinati a dimostrare il loro valore, nonostante le assenze.

Per seguire la partita, sarà possibile ricevere aggiornamenti in tempo reale attraverso i canali social, con un live tweeting alla fine di ogni quarto e post dedicati su Facebook e Instagram. Inoltre, il lunedì successivo alla gara, verranno pubblicati analisi, foto e video sul sito ufficiale della squadra.