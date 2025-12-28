Controlli della Guardia di Finanza a Milano: Sequestri di Fuochi d’Artificio Illegali e Rischi per la Sicurezza

Controlli approfonditi della Guardia di Finanza a Milano conducono al sequestro di fuochi d'artificio illegali.

Nell’ambito di un’operazione di controllo intensificata, la Guardia di Finanza di Milano ha sequestrato oltre 1,2 tonnellate di fuochi d’artificio illegali e pericolosi. Questo intervento è stato attuato per garantire la sicurezza dei cittadini durante le festività di Capodanno, un periodo in cui il commercio di materiali pirotecnici aumenta notevolmente.

Il contesto dell’operazione

Le operazioni di monitoraggio, condotte nel periodo che precede il Capodanno, rientrano in un piano strategico volto a contrastare la fabbricazione e vendita di articoli pirotecnici non conformi alle normative di sicurezza. La Guardia di Finanza ha effettuato controlli approfonditi su tutto il territorio della Città metropolitana di Milano, identificando irregolarità che mettono a rischio la sicurezza pubblica.

Irregolarità riscontrate

Durante i controlli, è emerso che in diversi esercizi commerciali i materiali pirotecnici erano conservati in condizioni inadeguate. Questa situazione comprendeva articoli mescolati con altri prodotti, ammassati in contenitori non integri e stoccati in ambienti inadeguati, senza rispettare le prescrizioni di sicurezza necessarie per la prevenzione di incendi.

Tipologie di materiali sequestrati

I sequestri hanno rivelato non solo fuochi d’artificio di vario genere, ma anche materiali esplosivi artigianali. Tra questi, spicca un cilindro lanciarazzi, creato senza seguire alcuna norma di sicurezza. Questo dispositivo è considerato estremamente pericoloso e potrebbe causare gravi incidenti se utilizzato da inesperti.

Commercio illegale di fuochi d’artificio

La vendita di fuochi d’artificio non autorizzati rappresenta un fenomeno preoccupante, in particolare durante le festività. Nonostante le severe normative che disciplinano la commercializzazione di questi prodotti, numerosi esercizi continuano a vendere articoli privi delle necessarie autorizzazioni. Questa situazione non solo costituisce una violazione della legge, ma comporta anche un significativo rischio per la sicurezza pubblica.

Controlli e segnalazioni

L’operazione condotta dalla Guardia di Finanza a Milano evidenzia l’importanza di effettuare controlli rigorosi per garantire la sicurezza durante le festività. I cittadini sono incoraggiati a prestare attenzione e a segnalare eventuali attività sospette riguardanti la vendita di fuochi d’artificio. Solo attraverso un impegno collettivo è possibile prevenire incidenti e garantire un Capodanno sicuro per tutti.