Sequestrate oltre 1,2 tonnellate di fuochi d’artificio pericolosi a Milano: un’operazione di sicurezza straordinaria

Controlli rafforzati della Guardia di Finanza a Milano: sequestro di oltre 1,2 tonnellate di materiali pirotecnici non conformi.

Con l’avvicinarsi delle festività di Capodanno, la Guardia di Finanza di Milano ha avviato una serie di controlli mirati a contrastare la vendita di materiale pirotecnico illegale. Questo intervento ha portato al sequestro di oltre 1,2 tonnellate di fuochi d’artificio considerati pericolosi per la sicurezza pubblica, sottolineando l’impegno delle autorità nella tutela dei cittadini durante i festeggiamenti.

Operazione di controllo a Milano

Nei giorni che precedono il Capodanno, i finanzieri del Comando Provinciale di Milano hanno effettuato numerosi interventi nel territorio provinciale. Questa operazione fa parte di un piano strategico di intensificazione dei controlli, volto a prevenire il commercio irregolare di prodotti esplodenti. La scelta di aumentare la sorveglianza in questo periodo è motivata dall’aumento della domanda di fuochi d’artificio.

Le modalità di conservazione dei fuochi d’artificio

Durante i controlli, è emerso che in diversi esercizi commerciali i materiali pirotecnici erano conservati in modo inadeguato. Alcuni di essi risultavano mischiati con prodotti di altra natura, ammassati in contenitori danneggiati e collocati in ambienti non idonei. Questa mancanza di attenzione alle norme di sicurezza ha messo in evidenza gravi irregolarità riscontrate.

Tipologie di violazioni riscontrate

Oltre alle cattive pratiche di conservazione, i controlli hanno rivelato situazioni in cui il materiale esplosivo era detenuto in quantità superiori ai limiti consentiti per la vendita libera. Questi prodotti, venduti senza le necessarie autorizzazioni, rappresentano un grave rischio per la sicurezza pubblica. La mancanza di licenze per la commercializzazione è stata un’altra delle irregolarità evidenziate durante le operazioni di controllo.

Scoperte pericolose: i manufatti artigianali

Un aspetto particolarmente preoccupante è stato il rinvenimento di manufatti esplosivi artigianali, tra cui spiccava un cilindro lanciarazzi costruito senza alcuna attenzione alle norme di sicurezza. Questo dispositivo, altamente pericoloso, rappresenta un chiaro esempio di come la vendita di materiale pirotecnico non conforme possa mettere in pericolo non solo i potenziali utilizzatori, ma anche l’intera comunità.

Questa operazione della Guardia di Finanza ha portato a un importante sequestro di materiale illegale, dimostrando l’impegno delle autorità nel presidiare la legalità e garantire la sicurezza dei cittadini. Con l’arrivo del nuovo anno, è fondamentale che i festeggiamenti avvengano in un contesto di sicurezza e rispetto delle normative vigenti.