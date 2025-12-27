L’ingresso di Coop Lombardia nel cuore di Bollate: novità e opportunità

Coop Lombardia annuncia l'apertura imminente di un nuovo supermercato a Bollate, un passo significativo per la riqualificazione di un'area dismessa e per il miglioramento dei servizi alla comunità locale.

Nel cuore di Bollate, un’importante trasformazione urbana sta prendendo forma. L’operazione di vendita dell’ex area Ceruti a Coop Lombardia rappresenta un passo decisivo per la rinascita di un territorio storicamente dedicato all’industria e oggi in cerca di nuove opportunità di sviluppo.

Il progetto di Coop Lombardia

Officine Mak, società che ha gestito la transazione, ha recentemente formalizzato l’accordo per la creazione di un nuovo supermercato. Questo intervento non è solo un’aggiunta commerciale, ma un tassello fondamentale in un ampio piano di riqualificazione urbana che prevede anche la costruzione di circa 400 appartamenti. Di questi, il 30% sarà destinato a edilizia convenzionata, garantendo così un accesso sostenibile alle abitazioni.

Dettagli del progetto residenziale

Il progetto residenziale si distingue per l’attenzione all’ambiente, con tutte le nuove costruzioni classificate in classe energetica A4. Questo approccio mira a ridurre il volume edificatorio rispetto alla situazione attuale, favorendo l’inserimento di spazi verdi e servizi per la comunità. Oltre il 60% dell’area sarà dedicato a parchi, piazze, percorsi ciclopedonali e parcheggi, creando così un ambiente più vivibile per tutti i cittadini.

Un supermercato per la comunità

Il nuovo supermercato Coop, che avrà una superficie di vendita di 1.850 metri quadrati, sarà concepito secondo un modello di supermercato civico. Questo significa che non sarà solo un luogo dove fare acquisti, ma diventerà un vero e proprio punto di riferimento sociale, in linea con le esigenze della comunità locale. Alfredo De Bellis, presidente di Coop Lombardia, sottolinea l’importanza di questo progetto per il territorio: “Investiamo in spazi che non sono solo commerciali, ma che devono essere sostenibili e accoglienti per i cittadini”.

Il valore sociale dell’iniziativa

Con la creazione di ampie aree verdi e spazi aperti fruibili, il supermercato contribuirà a restituire valore alla città. Questo non è solo un’opportunità commerciale, ma un modo per promuovere un’interazione positiva tra i residenti e il loro ambiente. La nuova struttura avrà anche un parcheggio con oltre 200 posti auto, facilitando l’accesso per tutti gli utenti.

Daniele Consonni, CEO di Officine Mak, ha espresso la sua soddisfazione per la conclusione dell’accordo: “La scelta di Coop Lombardia, un operatore già ben radicato nella zona, garantisce continuità e un intervento di qualità che avrà un impatto positivo per Bollate”.

Rigenerazione urbana a Bollate

La vendita dell’ex area Ceruti a Coop Lombardia rappresenta un esempio di come la rigenerazione urbana possa trasformare spazi dismessi in luoghi vitali per la comunità. La combinazione di un supermercato e di nuovi alloggi, tutti progettati con un forte focus sulla sostenibilità, dimostra un impegno collettivo verso un futuro più verde e integrato per Bollate.

In questo contesto, il progetto non solo risponde a esigenze commerciali, ma contribuisce a costruire una comunità più coesa e attenta alle necessità dei suoi membri. La realizzazione di questo supermercato civico è una delle tante iniziative che potrebbero seguire per promuovere una vera e propria rinascita del tessuto urbano di Bollate.