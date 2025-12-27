La Bella Addormentata nel Bosco: Un Classico Rivisitato al Piccolo Teatro con Nuove Emozioni

Un viaggio incantevole nel classico delle fiabe: "La Bella Addormentata nel Bosco" al Piccolo Teatro. Scopri la magia di questa storia senza tempo, dove l'amore e il coraggio si intrecciano in un'esperienza teatrale unica. Non perderti l'opportunità di vivere un'avventura indimenticabile con personaggi affascinanti e una scenografia da sogno. Un evento da non perdere per gli amanti del teatro e delle favole!

Al Piccolo Teatro di Milano, la tradizione del Natale si arricchisce di un nuovo incanto con La bella addormentata nel bosco, presentata dalla storica compagnia di marionette Carlo Colla & Figli. Questo spettacolo offre un’opportunità per rivivere una storia che ha affascinato generazioni.

Il racconto di Aurora, una giovane principessa vittima di una maledizione, si snoda tra incantesimi e avventure, riportando alla luce emozioni e valori universali. La scelta di riproporre questa fiaba è motivata dalla voglia di esplorare temi di bene e male, armonia e disarmonia, che caratterizzano la vita reale.

I fatti

La versione presentata al Piccolo Teatro si distingue per la sua brillantezza artistica e la cura nei dettagli. La storia, scritta da Charles Perrault e rielaborata da Carlo Collodi, si intreccia con la celebre musica di Pëtr Il’ič Čajkovskij, creando un’atmosfera magica. L’adattamento celebra visivamente un genere letterario che, originariamente, era destinato agli adulti.

La maledizione di Desolazione

Il personaggio di Desolazione, la fata malefica, lancia una profezia che segna il destino di Aurora e degli abitanti del castello. Questa maledizione rappresenta le sfide che ogni individuo deve affrontare nella vita. Dall’altra parte, si erge la figura della fata Armonia, simbolo di speranza e rinascita, che porta un messaggio di positività e amore.

Il viaggio del principe Desiderio

Il principe Desiderio è il catalizzatore della storia, colui che, affrontando le creature evocate da Desolazione, risveglia Aurora e riporta la vita nel castello. Questo viaggio non è solo fisico, ma anche simbolico: rappresenta la lotta contro le avversità e la ricerca della bellezza. La sua impresa eroica culmina in un finale che celebra la vittoria dell’amore e dell’armonia.

Dettagli dello spettacolo

La durata dello spettacolo è di un’ora e trenta minuti, suddivisi in due atti e un intervallo. È consigliato per un pubblico a partire dai quattro anni, rendendolo accessibile a famiglie e appassionati di tutte le età. Le recite si svolgeranno in diverse date, offrendo molteplici occasioni per vivere questa esperienza unica.

La produzione è curata da un team di professionisti, con Franco Citterio per le scene e le luci, e Eugenio Monti Colla per i costumi, che arricchiscono ulteriormente l’ambientazione con dettagli sfarzosi e di alta qualità. Ogni marionetta e ogni movimento sul palcoscenico raccontano una storia, trasportando il pubblico in un mondo di meraviglia.

È un appuntamento imperdibile per chi desidera immergersi in una narrazione senza tempo, accompagnata da una musica che incanta.