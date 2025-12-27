Knights in cerca di riscatto nell’ultima partita dell’anno

I Knights vogliono chiudere il 2025 con una vittoria contro Fiorenzuola.

Il 28, i Knights di Legnano si preparano a disputare l’ultima partita ufficiale dell’anno contro la squadra di Fiorenzuola, allenata da Marco Del Re. Questo incontro, fissato per le 15 presso la Soevis Arena, rappresenta un’importante opportunità per i Knights di interrompere un periodo negativo e riconquistare la vittoria, fondamentale per mantenere posizioni di rilievo nella classifica.

Il roster di Fiorenzuola: una squadra in evoluzione

Fiorenzuola si presenta con un roster rinnovato rispetto alla scorsa stagione, con alcuni giocatori chiave assenti. Giacomo Cecchinato e Andrea Cecchi, entrambi capaci di contribuire significativamente al punteggio (12 e 10.1 punti di media), non saranno disponibili a causa di infortuni. Tuttavia, la squadra può contare su altri atleti come Alessandro Ceparano, Lorenzo De Zardo e Andrea Ambrosetti, tutti in grado di superare la doppia cifra di punti a partita.

Alessandro Ceparano: un talento da tenere d’occhio

Tra i protagonisti, Alessandro Ceparano si distingue per le sue performance. Questo giovane atleta, classe 2001 e alto 198 cm, ha avuto una stagione eccellente con la maglia di San Giobbe Chiusi, dove ha dimostrato di essere un giocatore versatile sia in attacco che in difesa. Il suo passato nei campionati nazionali, con esperienze in diverse squadre, aggiunge valore alla sua presenza in campo.

Lorenzo De Zardo, un’ala grande di 200 cm e classe 1999, torna a Fiorenzuola dopo un periodo di crescita a Piombino, dove ha consolidato il suo ruolo. Con una media di 11.6 punti e 5.9 rimbalzi a partita nella scorsa stagione, De Zardo si è affermato come una figura chiave sotto canestro. Andrea Ambrosetti, invece, porta con sé l’esperienza di Latina Basket e una media di 8.4 punti, arricchendo ulteriormente il reparto esterni della squadra.

Un focus sui punti di forza della squadra

Il miglior rimbalzista di Fiorenzuola è Riccardo Crespi, che con una media di 6.6 rimbalzi a partita, affianca anche 6.4 punti. Crespi, originario di Varese, ha dimostrato le sue qualità in passato con squadre di alto livello, contribuendo notevolmente alla solidità della squadra. Inoltre, Ilija Biorac e Riccardo Bottioni rappresentano la continuità con la passata stagione, aggiungendo esperienza e stabilità al gruppo.

Le novità della squadra

Un volto nuovo tra le fila gialloblu è Kirill Korsunov, un giocatore estone formato in Italia. La sua carriera è iniziata nel Don Bosco Livorno e ha continuato a crescere fino a esordire in Serie C Gold. Il suo arrivo rappresenta un potenziamento per il roster, portando con sé nuove energie e abilità.

Preparazione e aspettative per i Knights

Per i Knights, non ci sono problemi particolari da segnalare in vista dell’incontro. La squadra è pronta a dare il massimo per affrontare Fiorenzuola e cercare di riportare a casa una vittoria che potrebbe risollevare il morale e la posizione in classifica. La partita si preannuncia intensa e ricca di emozioni, con entrambe le squadre desiderose di ottenere un risultato positivo.

Dettagli sull’arbitraggio

Il match sarà diretto da un trio di arbitri esperti: Lanfranco Rubera, Giuseppe Scarfo’ e Bruno Licari, pronti a garantire che il gioco si svolga nel rispetto delle regole e dell’equità. La loro presenza sarà fondamentale per mantenere il corretto andamento della partita.

In conclusione, i Knights sono pronti a dare battaglia contro Fiorenzuola, con l’obiettivo di chiudere l’anno nel migliore dei modi. Gli appassionati possono seguire la partita tramite i canali social della squadra, che forniranno aggiornamenti in tempo reale e post-partita con foto e video. L’anno nuovo si avvicina e con esso nuove sfide e opportunità per il team di Legnano.